Finał X Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj Najlepsi policyjni ratownicy ze wszystkich garnizonów w Polsce podjęli rywalizację w Szkole Policji w Słupsku podczas jubileuszowego finału X Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Patronat honorowy nad zawodami objął sam Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń. Dolnośląscy mundurowi z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu o krok od podium.

Była to już dziesiąta edycja tej imprezy, która rozgrywana jest od 2013 roku. Policjanci z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy rywalizują ze sobą w kilku symulacjach, które przygotowane zostały na podstawie realnie przeprowadzonych interwencji.

W roli sędziów wystąpili funkcjonariusze z różnych jednostek oraz policyjnych szkół, a także strażacy Państwowej Straży Pożarnej zajmujący się na co dzień zagadnieniami ratownictwa medycznego.

Sędzią Głównym był podkom. Andrzej Pawlukanis - koordynator ratownictwa medycznego w Szkole Policji w Słupsku.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń objął zawody patronatem honorowym, a także ufundował puchar dla zwycięzców, nagrody pieniężne oraz złote, srebrne i brązowe odznaki ratowniczych zawodów.

Obecni na uroczystości zakończenia zawodów byli także przewodniczący Zarządów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Ufundowali oni Odznaki Pamiątkowe Zawodów dla wszystkich patroli, ich opiekunów oraz sędziów.

Dodatkowe upominki wręczył także Naczelnik Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji podkom. Kamil Chojdak wraz z Koordynator Ratownictwa Medycznego Policji panią Małgorzatą Wlaź.

W zawodach garnizon dolnośląski reprezentowało dwóch policjantów z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu – st. asp. Bartosz Marciniak i st. sierż. Jakub Radny. Zajęli oni w głównej kwalifikacji ostatecznie 5 miejsce. Do podium zabrakło im jednak tylko 2 punktów. Walczyli bardzo wytrwale do samego końca. W dwóch, z pięciu konkurencji, byli najlepsi ze wszystkich.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom. Czekamy na kolejny start.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku