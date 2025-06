Ćwiczenia „ZAPORA 2025” Powrót Drukuj Uzbrojeni terroryści na zaporze w Bukówce, strzały, ranny policjant, pożar i zakładnicy pod ziemią – to część scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych, które zorganizowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze we współpracy z wieloma innymi jednostkami Policji województwa dolnośląskiego.

W środę (11 czerwca br. ) na zaporze przy zbiorniku wodnym Bukówka odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla służb ratowniczych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze. Do udziału w działaniach zaproszono wiele jednostek z terenu województwa dolnośląskiego. Byli to m.in. funkcjonariusze Komisariatu Wodnego oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia, oddziały prewencji z Legnicy oraz Wrocławia, grupa poszukiwawczo-ratownicza z Lwówka Śląskiego, patrole policyjne z jednostek ościennych - Świdnica, Zgorzelec, Ząbkowice Śląskie, policyjne zespoły ratownictwa medycznego oraz strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Natomiast zaproszeni goście z różnych instytucji mieli okazję obserwować, w jaki sposób przebiegają działania w sytuacji zagrożenia.

Takie ćwiczenia organizowane są cyklicznie, raz w roku, za każdym razem z innym scenariuszem aby udoskonalać umiejętności współpracy oraz koordynacji służb w czasie sytuacji kryzysowej. Tego roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze wybrali zagrożenie o charakterze terrorystycznym.

Początkowo dyżurny kamiennogórskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o podejrzanych osobach na zaporze w Bukówce, które prawdopodobnie mają przy sobie broń długą. Kamiennogórscy policjanci z zachowaniem ostrożności wjeżdżają na zaporę, jednak gdy tylko zostają zauważeni, zamaskowani sprawcy oddają strzały w kierunku radiowozu, poważnie raniąc funkcjonariusza w środku.

Mundurowi wycofują się, a na miejsce zadysponowane zostają dodatkowe patrole, a także strażacy, który udzielają pomocy rannemu.

Na miejscu stworzony zostaje sztab, którym dowodzi Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze. Podjęte zostają decyzje o zabezpieczeniu dróg dojazdowych przez funkcjonariuszy kamiennogórskiej jednostki oraz o zadysponowaniu do działań policjantów SPPP w Legnicy, OPP we Wrocławiu – Ruchome Stanowisko Dowodzenia, SPKP we Wrocławiu, z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu, innych jednostek powiatowych ( KPP Świdnica, KPP Zgorzelec, KPP Ząbkowice Śląskie). Całość działań pod kątem medycznym zabezpieczył Zespół Medyczny z OPP we Wrocławiu i SPPP w Legnicy oraz załoga pojazdu Państwowej Straży Pożarnej.

Jeden z terrorystów bierze zakładniczkę i ucieka z nią na łódź, natomiast drugi powoduje wybuch oraz pożar i ucieka w tereny leśne. Konieczne jest wsparcie wyspecjalizowanych jednostek m.in. kontrterrorystów oraz wodniaków z Wrocławia, a także grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Lwówka Śląskiego. Po zatrzymaniu terrorysty na wodzie, gdzie wcześniej zakładniczce udaje się wyskoczyć do wody, dowiadujemy się, że w zaporze znajduje się kilkunastu zakładników, w tym ranni. Do akcji początkowo wkracza negocjator, jednak nie przynosi to skutku. Następnie kontrterroryści wchodzą do środka, wynoszą rannych, którzy opatrzeni zostają przez policyjne zespoły medyczne, po czym policjanci zatrzymują dwóch kolejnych terrorystów i wyprowadzają zakładników. Przejmują ich policjanci oddziałów prewencji, sprawdzają i przewożą w miejsce bezpieczne. Następnie na wodzie zabezpieczony zostaje ładunek, a nurkowie wyławiają broń, którą wyrzucił sprawca.

W tych działaniach ważna była koordynacja służb, aby w sposób bezpieczny można było ugasić powstałe pożary przez strażaków. Do akcji gaśniczej wykorzystano również samolot.

Policjanci pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie ćwiczeń, szczególnie przedstawicielom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak