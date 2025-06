V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu – sukces reprezentacji Polskiej Policji w tym wrocławskiej policjantki mł. asp. Martyny Ciaskowskiej Powrót Drukuj W Mińsku Mazowieckim odbyły się V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI. Zawody zgromadziły najlepszych funkcjonariuszy służb mundurowych z całego kraju, którzy rywalizowali między sobą o zwycięstwo. Wśród uczestników znalazła się m. in. wrocławska policjantka mł. asp. Martyna Ciaskowska, która w różnych kategoriach zdobyła kilka medali.

W minioną sobotę 7 czerwca 2025 roku w Mińsku Mazowieckim odbyły się V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu GI i NO GI. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentantów Polskiej Policji – formacji, która pokazała nie tylko siłę i zaangażowanie, ale również wysoką klasę sportową. Jedną z zawodniczek, która szczególnie wyróżniła się podczas tegorocznych mistrzostw, była – reprezentantka wrocławskiej policji mł. asp. Martyna Ciaskowska startująca, aż w czterech kategoriach osiągając następujące wyniki:

GI Master purpurowe/brązowe/czarne pasy - 64 kg - I miejsce.

- I miejsce. NO GI Adult purpurowe/brązowe/czarne - OPEN (bez podziału na kategorie wagowe) - I miejsce.

NO GI Master purpurowe/brązowe/czarne - 61,5 kg - II miejsce (finał przegrany z inną policjantką).

- II miejsce (finał przegrany z inną policjantką). GI Adult purpurowe/brązowe/czarne - OPEN - II miejsce (również przegrany finał z koleżanką z formacji).

Każda walka była okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, a także do budowania wzajemnego szacunku między zawodnikami różnych służb.

Sukces drużynowy: Reprezentacja Polskiej Policji spisała się znakomicie, zdobywając: 24 złote medale, 22 srebrne medale, 11 brązowych medali, dzięki czemu w klasyfikacji ogólnej służb zdobyliśmy pierwsze miejsce.

Ten sukces to dowód na to, że w służbach mundurowych nie brakuje pasji, profesjonalizmu i ducha walki - zarówno na co dzień, jak i na macie. Brazylijskie Jiu Jitsu to nie tylko sport, ale także sposób na rozwój, pokonywanie własnych słabości i budowanie siły - fizycznej oraz mentalnej.

Dziękuję wszystkim, którzy kibicowali, wspierali i dzielili ten wyjątkowy dzień. A dla naszej formacji to zaszczyt, że mamy takich reprezentantów.

st. asp. Łukasz Porębski