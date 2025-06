Funkcjonariusze z powiatu polkowickiego zatrzymali dilera i zabezpieczyli ponad 12 kilogramów narkotyków Data publikacji 21.06.2025 Powrót Drukuj Zaczęło się od 0,17 gramów marihuany, kierowania pod wpływem zabronionych substancji i mimo cofniętych uprawnień. Kilkanaście minut później funkcjonariusze weszli do mieszkania zatrzymanego 42-latka, gdzie w obecności gospodarza znaleźli ponad 12 kilogramów amfetaminy i inne rodzaje narkotyków. Wczoraj na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez polkowickich policjantów Sąd Rejonowy w Lubinie tymczasowo aresztował podejrzanego mieszkańca Polkowic na okres najbliższych 3 miesiące.

Czujność i skrupulatność funkcjonariuszy przyniosły pozytywne efekty. Tak można podsumować wynik działań chocianowskich patrolowców. Policjanci patrolowali teren gminy Grębocice, gdy ich oczom ukazało się BMW. Kierowca również dostrzegł radiowóz i licząc, że dotychczas nie zwrócił uwagi policyjnych spojrzeń, skręcił w polną drogę. Tyle wystarczyło, by funkcjonariusze ruszyli jego śladem.

Już w pierwszych chwilach mogłoby się wydawać, że powodem nerwowego zachowania 42-latka były cofnięte uprawnienia do kierowania. Potem, że drżenie dłoni mieszkańca Polkowic, które dostrzegli policjanci, wynika z 0,17 gramów marihuany odnalezionych przez funkcjonariuszy w jego samochodzie lub co się chwilę później okazało, może mieć związek z pozytywnym wynikiem na obecność zabronionych substancji w organizmie nieodpowiedzialnego kierowcy, ale nie. Ciśnienie zatrzymanego mężczyzny bez wątpienia uległo zmianie, gdy usłyszał, że co prawda z kajdankami na dłoniach, ale lada moment ugości policjantów w swoich czterech ścianach. To właśnie w tym miejscu patrolowcy odnaleźli prawdziwe źródło motywacji, by nie spotkać policjantów na swej drodze. Dokładne przeszukanie mieszkania 42-latka pozwoliło na zabezpieczanie 12,48 kilogramów amfetaminy i 15 działek dilerskich marihuany. Na poczet przyszłej kary policjanci zabezpieczyli mienie i gotówkę o łącznej wartości blisko 170 tysięcy złotych.

Właściwie zabezpieczony materiał dowodowy i jego wnikliwa analiza pozwoliły już na obecnym etapie śledztwa przedstawić mieszkańcowi Polkowic poważne zarzuty. 42-latek będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków i wprowadzanie do obrotu ich znacznych ilości. Mężczyzna, któremu w związku z zarzucanymi przestępstwami grozi do 12 lat pozbawienia wolności został wczoraj tymczasowo aresztowany przez sąd na najbliższe 3 miesiące.

