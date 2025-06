Swoim przestępczym procederem spowodowali straty na co najmniej 200 tys zł. Drugi ze sprawców serii włamań zatrzymany przez średzkich policjantów

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zatrzymali drugiego sprawcę, który dopuścił się wraz ze wspólnikiem serii kradzieży z włamaniem. Do czynów dochodziło na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, sprawcy działali na terenie powiatu średzkiego jak również powiatów ościennych. Zatrzymany do sprawy to 57-letni usłyszał już łącznie 18 zarzutów. Na wniosek prokuratury wobec mężczyzny zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.