Pozytywnie zakończyła się akcja policyjnych wodniaków Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj W ubiegłym roku na terenie naszego kraju niestety utonęły 444 osoby i była to mniejsza ilość utonięć niż w roku poprzednim, ale pamiętać trzeba, że każda utrata życia jest tragedią. Liczba ta jest wciąż wysoka, a jedną z głównych przyczyn nadal bywa alkohol, aż co piąta osoba przed utonięciem go spożywała. Wczoraj natomiast przyczyną poważnego zagrożenia wypoczywających na wodzie był porywisty wiatr, który szalał nad Zalewem Mietkowskim pod Wrocławiem i spowodował przewrócenie się łodzi. Policjanci współdziałali z WOPR-owcami i wyciągnęli z wody łącznie 4 osoby.

Do zdarzenia doszło 19 czerwca br. przed godz. 11.30. Służby otrzymały zgłoszenie, że dwie osoby stoją na przewróconej żaglówce typu "Omega", a sytuacja ma miejsce na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem. Jedna z nich miała zniknąć pod wodą, więc do działań niezwłocznie przystąpili ratownicy z WOPR-u i policjanci z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu. Zakończyły się one uratowaniem łącznie 4 osób i tym razem nie doszło do kolejnej tragedii nad wodą.

Gdy wiatr chwilowo ustał, na jego kolejny powrót nie trzeba było długo czekać i podmuch zaczął spychać kolejną łódkę wprost na betonową tamę. Żaglówka nie przewróciła się i załoga nie odniosła żadnych obrażeń.

Mając na uwadze to i inne tego typu zdarzenia funkcjonariusze apelują o bezwzględne sprawdzanie warunków pogodowych przed wypłynięciem na akwen i zabieranie ze sobą kamizelek oraz innego sprzętu mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podczas tego typu nieprzewidzianych sytuacji.

W 2024 roku na terenie Polski odnotowano 488 wypadków tonięć. W wyniku tych wypadków utonęły 444 osoby, w tym 59 kobiet. Najczęstszymi przyczynami wypadków były:

kąpiel w miejscu niestrzeżonym,

kąpiel w miejscu zabronionym,

nieostrożność w czasie przebywania nad wodą,

nieostrożność w czasie łowienia ryb.

89 osób, które straciły życie w ubiegłym roku, przed utonięciem spożywało alkohol.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło danych: KGP