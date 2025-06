Koniec roku szkolnego mógł okazać się tragiczny. Niebezpieczna jazda zakończona zatrzymaniem Powrót Drukuj Jeleniogórscy Policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierując samochodem stworzył bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i to w pobliżu szkoły, mężczyzna odpowie przed sądem, a grozić mu może do 3 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, punkty karne oraz wysoka grzywna.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pełniący służbę w patrolu motocyklowym, w ramach działań NURD zatrzymali 51-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który kierując pojazdem osobowym, stworzył poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg.

W dniu zakończenia roku szkolnego, o godzinie 8:30, jeleniogórscy policjanci, podczas prowadzenia działań w ramach akcji Nieuchronnych Uczestników Ruchu Drogowego, zarejestrowali wykroczenia, których dopuścił się kierowca pojazdu marki Toyota. Mężczyzna, kierując pojazdem osobowym, zdecydował się na wyprzedzanie innego auta na przejściu dla pieszych, co jest surowo zabronione. Było to tym bardziej niebezpieczne, że ze wspomnianego przejścia dla pieszych korzystają dzieci zmierzające do pobliskiej szkoły i nietrudno sobie wyobrazić, jaką tragedią mógł zakończyć się jego skrajnie nieodpowiedzialny manewr.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze wyczuli od kierowcy wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło, że znajdował się w stanie po użyciu tej substancji.

Mężczyzna został zatrzymany, kończąc tym samym jego dalszą jazdę. Teraz 51-latek odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozić mu może wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat.

Takie zachowania, szczególnie w czasie gdy na drogach pojawia się coraz więcej pieszych, rowerzystów i dzieci, są nie dopuszczane. Koniec roku szkolnego i rozpoczynające się wakacje to czas na wzmożone działania funkcjonariuszy przypominających o profilaktyce i ostrożności.

Policja apeluje do kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z „gazu”. Apelujemy o rozsądek na drodze. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem najechanie na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych. Brawura, nadmierna prędkość, alkohol przyczyniają się do bardzo wielu kolizji i wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu bądź zdrowiu.

kom. Przemysław Ratajczyk