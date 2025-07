Dolnośląscy policjanci nieustannie walczą z przestępczością narkotykową, tym razem wrocławscy kryminalni zabezpieczyli blisko 10 kg narkotyków

Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj

Kryminalni z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 10 kilogramów różnego rodzaju substancji, w tym amfetaminę oraz marihuanę, a także 88 sztuk tabletek LSD oraz 8 kg niezidentyfikowanego białego proszku. Ponadto w trakcie przeszukań pomieszczeń należących do mieszkania podejrzanego, znalezionych zostało także 33 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki-Wschód. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.