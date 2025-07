Skuteczni Dolnośląscy "łowcy głów" – namierzą i zatrzymają wszędzie Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach realizacji swoich zadań prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa występujące w polskim kodeksie karnym i nie tylko. Zajmują się oni również namierzaniem osób poszukiwanych przez policjantów z innych krajów. Tylko od początku roku 2025 zatrzymali 74 osoby poszukiwane, w tym 6 osób poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania oraz Czerwonych Not wydawanych w ramach Interpolu przez zagraniczne organy ścigania.

Zaawansowane metody pracy operacyjnej, ponadprzeciętne umiejętności oraz wypracowany od wielu lat sposób działania pozwala tej specjalistycznej komórce na realizację najtrudniejszych spraw poszukiwawczych z garnizonu dolnośląskiego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Policja Dolnośląska zakończyła już w tym roku ponad 5400 spraw osób poszukiwanych na podstawie listów gończych, nakazów doprowadzenia oraz zarządzeń w celu ustalenia miejsca pobytu sądów/prokuratur – z czego ponad 1250 stanowią zatrzymane osoby poszukiwanego na podstawie listów gończych. Wyniki te wskazują na duża skuteczność Dolnośląskiej Policji w poszukiwaniach osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.

Wśród prawie 10 tysięcy osób poszukiwanych przez garnizon dolnośląski - Łowcy Głów wyszukują tych najtrudniejszych spraw, które dotyczą osób poszukiwanych za najcięższe przestępstwa wymienione w kodeksie karnym. Wśród ponad 70 osób zatrzymanych w tym roku przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu znajdują się poszukiwani za zabójstwa, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, pobicia ze skutkiem śmiertelnym czy też poszukiwani za przestępstwa seksualne wobec małoletnich poniżej lat 15.

Na szczególną uwagę zasługuje zatrzymanie podejrzanego o dokonanie zabójstwa sprzed wielu lat na terenie powiatu jeleniogórskiego. Był nim znany w kręgach przestępczych mężczyzna o pseudonimie „Kojot”. W wyniku zakrojonych działań i współpracy między policją hiszpańską a „poszukiwaczami” z KWP we Wrocławiu, które koordynowane były przez komórkę ENFAST Biura Kryminalnego KGP, zatrzymany został i przekazany do Polski poszukiwany za zbrodnie sprzed ponad 20 lat. W tej sprawie kluczowym momentem było ustalenie jego sposobu ukrywania się, w tym przybrania fałszywych danych. Był to duży sukces Polskiej Policji, który pokazywał wysoki poziom współpracy organów ścigania na arenie międzynarodowej.

Kolejną sprawą, która pokazuje współprace międzynarodową od najlepszej strony, a przede wszystkim upór „Łowców Głów” jest zatrzymanie na terenie Wielkiej Brytanii poszukiwanego, który w Polsce dokonał między innymi brutalnego rozboju w roku 2018 na terenie Wrocławia. Swoją ofiarę brutalnie pobił, gdy ta odmówiła mu oddania swojego telefonu i pieniędzy. Poszukiwany uciekł z kraju, zerwał całkowicie swoje kontakty rodzinne i towarzyskie. Myślał, że na terenie wysp brytyjskich będzie mógł uniknąć odpowiedzialności. Został on namierzony i przy współpracy z Oficerem Łącznikowym w Londynie oraz koordynacją przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP został zatrzymany i następnie przekazany w ramach ekstradycji do Polski, gdzie ponad 8 lat może spędzić w więzieniu.

Aby spełnić wymogi formalne i umożliwić działanie Policji z innych krajów niezbędne w takim przypadku jest wydanie wobec poszukiwanego Europejskiego Nakazu Aresztowania lub wprowadzenia Czerwonej Noty Interpolu. Taka sama droga musi zostać spełniona przez zagraniczne organy ścigania, kiedy to zwracają się do strony polskiej o zatrzymanie poszukiwanego przez ich kraj. Koordynacją wymiany takich informacji zajmują się komórki współpracy międzynarodowej w Biurze Międzynarodowym Współpracy Policji KGP. W tym roku wśród takich spraw „Dolnośląscy Łowcy Głów” zrealizowali dla kolegów z innych krajów skuteczne namierzenie i zatrzymanie 6 osób.

Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. poszukiwany ENA przez niemieckie organy ścigania obywatel Niemiec, który podejrzewany był o usiłowanie zabójstwa, którego dokonał na terenie Niemiec w marcu bieżącego roku. Po dokonanym przestępstwie zbiegł z miejsca zdarzenia i skutecznie ukrywał się przed niemiecką Policją. W toku sprawy ustalono, iż docelowo ukrył się na terenie powiatu kłodzkiego. Informacja ta trafiła do policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu, którzy doprowadzili do skutecznego zatrzymania. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony tak szybkim jego namierzeniem.

asp. szt . Łukasz Dutkowiak

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu

