Szkolenie dolnośląskich policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Data publikacji 05.07.2025 Powrót Drukuj Życie nas czasem zaskakuje, a sytuacje wymagające udzielenia pomocy drugiej osobie zdarzyć się mogą wszędzie. Dlatego warto znać zasady udzielania pomocy nawet, gdyby ta wiedza miała przydać się tylko jeden raz i przyczynić się do uratowania życia chociaż jednego człowieka. Każdy z policjantów może znaleźć się kiedyś w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, ale nawet życie drugiego człowieka. Najlepsze w takich sytuacjach jest fachowa wiedza i doświadczenie. Dolnośląscy policjanci zakończyli szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W miniony czwartek 3 lipca br., nasi policjanci przystąpili do egzaminu kończącego szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że to już druga edycja tego kursu, która świadczy o dobrej współpracy obu formacji mundurowych.

Tuż po zakończeniu zmagań egzaminacyjnych 12 dolnośląskich policjantów nabyło uprawnienia ratownika, które będą wykorzystywać w codziennej służbie.

Obserwując zaangażowanie i determinację funkcjonariuszy możemy z całą pewnością czuć się bezpiecznie.

Ogromne podziękowania dla medyków z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu za świetną współpracę i prowadzenie zajęć w ramach szkolenia. Nie sposób w tym miejscu pominąć zaangażowania jakim wykazali się funkcjonariusze Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.