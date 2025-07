Zabezpieczone 2,5 miliona papierosów oraz 6 ton krajanki tytoniowej. Kolejne mocne uderzenie służb w przestępczość akcyzową Data publikacji 11.07.2025 Powrót Drukuj 2,5 miliona papierosów oraz 6 ton krajanki tytoniowej zabezpieczyli dolnośląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Do nielegalnego procederu dochodziło na terenie powiatu leszczyńskiego. W trakcie realizacji funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, w tym 7 obywateli Paragwaju. To kolejne w tym roku uderzenie służb w przestępczość tytoniową. Aktywność tej grupy naraziła Skarb Państwa na 12 milionów złotych strat.

Jeszcze pod koniec czerwca br., mundurowi Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu ujawnili nielegalną fabrykę papierosów. Z zebranych do sprawy materiałów wynikało, że fabryka, w tym magazyn, gdzie znajdowały się wyprodukowane już papierosy oraz półprodukty służące do produkcji, zlokalizowane były na terenie powiatu leszczyńskiego.

W toku prowadzonych czynności w obrębie jednego z miejsc będącego od pewnego czasu w zainteresowaniu służb, funkcjonariusze dostrzegli dwa pojazdy, których zadaniem było, jak się później okazało, przetransportownie krajanki tytoniowej do miejsca produkcji.

Po dynamicznym wejściu do wnętrza wskazanego miejsca funkcjonariusze ujawnili kompletną linię produkcyjną służącą do wyrobu papierosów. Ponadto w przyległym magazynie mundurowi ujawnili spakowane produkty tytoniowe, jak również krajankę tytoniową.

Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, w tym 7 obywateli Paragwaju. W trakcie prowadzenia czynności na miejscu mundurowi zabezpieczyli ponad 2,5 miliona papierosów o łącznej wartości ponad 3,5 miliona złotych. Ponadto w ręce służb trafiło łącznie 6 ton krajanki tytoniowej wartej ponad 8,5 miliona złotych.

Na podstawie zebranego do sprawy obszernego materiału dowodowego, zatrzymanym do sprawy 10 osobom prokuratorzy przedstawili zarzuty dotyczące przechowywania, produkowania i magazynowania wyrobów tytoniowych wielkiej wartości bez polskich znaków akcyzy. Ponadto mężczyźni usłyszeli zarzut, popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Podczas posiedzenia sąd przychylił się do wniosku prokuratorów i wobec wszystkich mężczyzn zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Film Film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 40.24 MB)