Za nami kolejny festyn z dolnośląskimi policjantami tym razem z okazji 106. Rocznicy Powołania Policji Państwowej

Teren na wrocławskiej Pergoli przed Halą Stulecia we Wrocławiu między godzinną 12:00 a 15:00 w minioną niedzielę wypełnili dolnośląscy policjanci i osoby, które tę szczególną okazję chciały świętować razem z nami. Byli funkcjonariusze różnych pionów, nowoczesny policyjny sprzęt, zabawy edukacyjne, pokazy, rozmowy o bezpieczeństwie i rekrutacji do służby. Nie zabrakło, także podmiotów zaprzyjaźnionych, które współtworzyły to wydarzenie.