Policjanci z garnizonu dolnośląskiego uczcili pamięć poległych i zamordowanych funkcjonariuszy Powrót Drukuj Święto Policji to ważny czas dla wszystkich funkcjonariuszy,a także moment, w którym należy oddać hołd policjantom, którzy poświęcili własne życie dla dobra innych. Dlatego delegacje policyjnych stowarzyszeń, związków zawodowych oraz IPA, z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbertem Kurendą na czele, złożyły wieńce i zapaliły znicze. Uroczystości odbyły się na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu, Cmentarzu Osobowickim oraz przy Tablicy Pamięci w siedzibie komendy wojewódzkiej.

Coroczne obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. 15 lipca 2025 roku na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga we Wrocławiu po wystawieniu warty honorowej i wspólnej modlitwie, złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze.

Dalsza część obchodów miała miejsce na terenie Cmentarza Osobowickiego. Podniosłość chwili została podkreślona akompaniamentem orkiestry policyjnej, gdzie w asyście warty honorowej złożono wieńce i znicze pod Pomnikiem Poległych Policjantów.

Następnie delegacje udały się pod Tablice Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie delegowani oddali hołd tym, którzy zginęli w trakcie służby, wypełniając do końca słowa policyjnej roty ślubowania.

Podczas uroczystości zainicjowanych z okazji 106.rocznicy powołania Policji Państwowej, hołd tym, którzy zginęli walcząc o wolność lub chroniąc życie i zdrowie obywateli, oddali: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Oktawiusz Cieślik, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego, przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji, przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku oddział we Wrocławiu, przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Dolnośląska Grupa Wojewódzka,delegacja reprezentująca kadrę kierowniczą dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wraz z kapelanami dolnośląskiej Policji - ks. Stanisławem Stelmaszkiem i ks. mitratem Grzegorzem Cebulskim oraz gospodarz Sanktuarium Golgoty Wschodu ks. proboszcz Witold Baran.

Uroczystości były wyrazem głębokiego szacunku i hołdu dla Ofiar zbrodni oraz kolegów i koleżanek, którzy stracili swoje życie, niosąc pomoc, stojąc na straży prawa, wykonując słowa roty ślubowania aż po jej ostatni wers – do końca.

Cześć Ich Pamięci!

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu