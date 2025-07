Dolnośląskie obchody Święta Policji Powrót Drukuj Dziś wnętrze wrocławskiej Hali Stulecia wypełniło się policjantami, a wszystko to w związku z uroczystościami z okazji dolnośląskich obchodów 106. rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Tegoroczne uroczystości były połączone ze ślubowaniem blisko 100 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Zaproszonych gości, policjantów i pracowników Policji powitał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Święto Policji to czas szczególny dla funkcjonariuszy, gdyż jest to moment na awanse, odznaczenia, a także podziękowania dla policjantów i pracowników Policji oraz tych, z którymi na co dzień współpracują. Tak było i tym razem, ale nie zabrakło też wspomnień o policjantach, którzy oddali życie, chroniąc bezpieczeństwo innych – uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji poprzedzone zostały mszą świętą w intencji dolnośląskich funkcjonariuszy, która odbyła się o godzinie 11.00 w Katedrze św. Jana Chrzciciela przy pl. Katedralnym we Wrocławiu. Natomiast o godzinie 13.00 wewnątrz Hali Stulecia rozpoczął się uroczysty apel z udziałem pocztu flagowego oraz pocztów sztandarowych.

W tym roku przypada 106. rocznica powołania Policji Państwowej i jest to doskonała okazja, aby podziękować wszystkim, którzy wspólnie z policjantami angażują się w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Dolnego Śląska.

Rok 2025 to również setna rocznica utworzenia Policji Kobiecej. Wówczas służbę w naszej formacji pełniło zaledwie kilkanaście funkcjonariuszek, a dziś ponad 20 tysięcy policjantek, dba o bezpieczeństwo mieszkańców Polski.

Dolnośląskie obchody Święta Policji, w których udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, odbyły się w wyjątkowym wnętrzu wrocławskiej Hali Stulecia - zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Patronat honorowy nad obchodami Święta Policji objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

Podniosłości temu wydarzeniu dodała muzyczna oprawa Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która jest jedną z trzech w Polsce i w zeszłym roku obchodziła 50-lecie swojego istnienia.

Uroczystość była okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji za trud oraz zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W tym dniu, oprócz wykonywania przez Policję bieżących zadań, wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy uczestniczyli w uroczystości wręczania odznaczeń, wyróżnień oraz mianowań.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki powitał zaproszonych gości, policjantów i pracowników Policji oraz przybyłych na uroczystość członków rodzin funkcjonariuszy. W swoim wystąpieniu Szef dolnośląskich policjantów złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji m.in. za zaangażowanie, profesjonalizm oraz oddanie służbie, a także złożył gratulacje z okazji mianowań i odznaczeń. Podkreślił także, że służba w Policji to zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność. Młodym adeptom policyjnego rzemiosła, którzy dziś wypowiedzieli słowa roty ślubowania, życzył powodzenia w realizacji zadań służbowych, a ich rodzinom podziękował za wsparcie.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Medale „Za Długoletnią Służbę” i ,,Za zasługi dla Policji’’ oraz odznaki „Zasłużony Policjant” wręczali wojewoda dolnośląski Pani Anna Żabska, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłem Półtorzyckim.

Następnie medale „Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego” wręczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Marek Łapiński, któremu towarzyszył generał Paweł Półtorzycki.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyróżnił 2 funkcjonariuszy Policji garnizonu dolnośląskiego srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki „Zasłużony Policjant” w garnizonie dolnośląskim Policji odznaczono:

- Złotą odznaką 2 policjantów

- Srebrną odznaką 16 policjantów

- Brązową odznaką 30 policjantów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił w dolnośląskim garnizonie Policji 5 osób brązowym medalem „Za Zasługi Dla Policji”.

Komendant Główny Policji mianował w korpusie oficerów starszych 48 funkcjonariuszy Policji garnizonu dolnośląskiego na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu mianował na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Policji:

- w korpusie oficerów młodszych 81,

- w korpusie aspirantów 651,

- w korpusie podoficerów 91,

- w korpusie szeregowych 25.

,,Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego’’ w uznaniu zasług wyróżniono 3 policjantów.

Medal 35-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu wręczył m.in. Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Stanisław Ułaszewski.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu otrzymał, także Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który wręczony został m.in. przez gen. bryg. Związku Pana Włodzimierza Pacelta.

Po tej części uroczystości nastąpiła bardzo ważna chwila dla nowo przyjętych funkcjonariuszy - ceremonia ślubowania. Dziś, słowa roty ślubowania wypowiedziało 94 policjantów, którzy będą pełnić służbę w dolnośląskim garnizonie Policji. 7 lipca przyjęliśmy do służby w naszym województwie 101 policjantów, jednak 7 z nich to byli funkcjonariusze naszej formacji, którzy powrócili do służby.



Po tej części wydarzenia głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster i w imieniu swoim oraz kierownictwa Polskiej Policji podziękował za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom garnizonu dolnośląskiego. Zwrócił także uwagę na ilość czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Polskiej Policji każdej doby, których celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo Nas wszystkich i fakt, że wg najnowszych ponad badań 86% Polaków, czuje się bezpiecznie w naszym kraju.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączyli się także: Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz, którzy gratulowali awansowanym funkcjonariuszom i wyróżnionym pracownikom Policji oraz podziękowali za niełatwą codzienną służbę. Do tych słów przyłączył się obecny na uroczystości Wiceprezydent Wrocławia Pan Jakub Mazur.

W uroczystościach, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz jednostek sąsiadujących z Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Irlandii, udział wzięli: wojewoda dolnośląski Anna Żabska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz oraz Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Służby mundurowe reprezentowali m.in. Komendant Wrocławskiego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu gen. bryg. Wojciech Tański, Dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Marek Brzezicha, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Hajduk, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Monika Musielak, Rektor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu gen. broni w st. spocz. Marek Tomaszycki, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Edward Chyła, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Janowski, Dyrektor Delegatury ABW we Wrocławiu mjr. Bartosz Orawiec, Komendant 2 Wojskowego Szpitala Polowego płk Jarosław Bukwald.

Swoją obecnością zaszczycili nas byli Komendanci Wojewódzcy Policji we Wrocławiu: gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk i nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski.

Okolicznościowymi przemówieniami, defiladą kompanii i orkiestry policyjnej oraz ciekawym wystąpieniem grupy rekonstrukcyjnej z powiatu milickiego, zakończyły się obchody Święta Policji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, a także dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie i wsparcie w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu