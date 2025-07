Rośnie zainteresowanie służbą w granatowym mundurze

Od początku 2025 roku dolnośląscy policjanci przyjęli 1243 podania, kiedy w całym ubiegłym roku było to 1513 podań. Zaczyna się to przekładać na wakat w dolnośląskim garnizonie, który spada z 15,8 % na 14,5 %, a my z większej liczby chętnych może wybrać tych najlepszych. To dobra wiadomość zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla społeczeństwa – więcej policjantów oznacza skuteczniejsze działania i jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli myślisz o wstąpieniu w nasze szeregi zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej.