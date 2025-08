Dolnośląska Policja obchodzi wyjątkowy jubileusz – 100-lecie kobiet w Policji [FILM] Data publikacji 02.08.2025 Powrót Drukuj W tym roku polska Policja obchodzi 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej. To także świetna okazja do pokazania jak ważną rolę kobiety odgrywają w Policji. Widok pań w granatowym mundurze nikogo nie dziwi i nie zaskakuje, a ich empatia i zaangażowanie w służbę są nieocenione.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej. Komendant Główny Policji Państwowej w 1925 roku wydał rozkaz o jej utworzeniu. Na jej czele stanęła asp. Stanisława Filipina Paleolog. Kierowała ona brygadą sanitarno-obyczajową. Kilka lat później, Pani Komendant ukończyła kurs oficerski w Szkole Oficerów Policji Państwowej w Warszawie. Była wówczas pierwszą i jedyną kobietą – oficerem Policji w Polsce. W tamtych czasach wymagania rekrutacyjne były bardzo surowe – dotyczyły m.in. wieku, stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej. Pomimo tych ograniczeń pierwsze policjantki skutecznie realizowały zadania związane z walką z handlem ludźmi, przestępstwami seksualnymi, przemocą domową oraz profilaktyką społeczną.

W dolnośląskiej Policji służy co raz więcej kobiet, które każdego dnia realizują bardzo różnorodne i odpowiedzialne zadania. Zajmują różne stanowiska, a w naszych szeregach spotkamy m.in. dzielnicowe, techników kryminalistyki, przewodniczki psów służbowych, policjantki ruchu drogowego, czy prewencji, a także funkcjonariuszki pracujące w Laboratorium Kryminalistycznym.

Dzięki swojej empatii i zaangażowaniu, kobiety szybko stały się nieodzownym wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie funkcjonariuszki z powodzeniem łączą tradycyjne zadania policyjne z działalnością edukacyjną i profilaktyczną, budując zaufanie społeczne. Nie należy także zapominać o policjantkach, które pracują w pionach kryminalnych, odnosząc duże sukcesy.

Z okazji 100 - lecia kobiet w Policji, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz z jednostkami podległymi od początku roku realizują różne przedsięwzięcia obrazujące jak ważną role w służbie odgrywają właśnie kobiety. Zachęcamy do śledzenia strony WWW oraz social mediów dolnośląskiej Policji:

Jeżeli chcesz robić coś wyjątkowego i myślisz o służbie w Policji u nas na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Osoby zainteresowane dołączeniem do nas mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Wydziale Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 we Wrocławiu oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Śląska. Przeczytaj więcej --> etapy rekrutacji, złóż dokumenty, a następnie zostań policjantem.

Obejrzyj poniższy film i zobacz tylko wycinek tego, co możesz robić w granatowym mundurze.