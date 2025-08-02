Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego trzebnickiej komendy uratowali życie mężczyzny na drodze ekspresowej S5 Data publikacji 02.08.2025 Powrót Drukuj Zdecydowana i szybka reakcja st. sierż. Mateusza Pietrzaka oraz sierż. Kamila Kozana, pozwoliła uratować życie mężczyzny na drodze ekspresowej S5. Tuż po zakończeniu interwencji związanej z kolizją drogową funkcjonariusze zauważyli, że 66-letni mężczyzna traci przytomność. Po podjęciu resuscytacji, stróżom policjantom udało się przywrócić funkcje życiowe. Mężczyzna został przetransportowany Lotniczym pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę 30 lipca przed godziną 20.00, kiedy to dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące kolizji drogowej. Z informacji wynikało, że samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia. Na miejsce skierowani zostali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego trzebnickiej komendy, którzy potwierdzili wcześniejsze zgłoszenie. 66-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego został przez mundurowych pouczony, a funkcjonariusze zakończyli czynności.

Chwilę później, tuż przed odjazdem z miejsca zdarzenia, mundurowi zauważyli, że mężczyzna nagle traci przytomność. St. sierż. Mateusz Pietrzak oraz sierż. Kamil Kozan po wstępnej ocenie funkcji życiowych stwierdzili, że kierowca nie oddycha. Nie mając chwili do stracenia, od razu przystąpili do działań ratunkowych. Wspólnie z synem mężczyzny wyciągnęli go z samochodu i natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Ich szybka reakcja przyniosła efekty, udało się przywrócić funkcje życiowe.

Choć mężczyzna nie odzyskał przytomności, policjanci ułożyli go w pozycji bezpiecznej i zabezpieczyli termicznie, okrywając go kocem ratunkowym. W oczekiwaniu na przyjazd karetki monitorowali stan zdrowia. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Medycy po udzieleniu kwalifikowanej pomocy przetransportowali helikopterem mężczyznę do szpitala.

Pamiętajmy, że w sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda. Zdecydowana i szybka reakcja mundurowych oraz współpraca z synem 66-laka, pozwoliła uratować życie mężczyzny. Funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że w mundurze nie tylko dbają o przestrzeganie przepisów prawa, ale są również gotowi do niesienia pomocy innym.

