Dynamiczne zatrzymanie kierowcy w powiecie oleśnickim. Mężczyzna zignorował policjantów, bo miał ku temu kilka powodów

Data publikacji 01.08.2025

Policjanci OPP we Wrocławiu pełniący służbę na terenie powiatu oleśnickiego zatrzymali kierowcę, który zignorował wszelkie sygnały do zatrzymania się do kontroli drogowej. Za mężczyzną trwał pościg, podczas którego 41-latek próbował zepchnąć radiowóz z drogi. Następnie zaczął uciekać pieszo, a ze strony policjantów padły strzały ostrzegawcze z broni służbowej. Ostatecznie kierowca został zatrzymany, a powodów do ucieczki miał kilka. Teraz odpowie karnie za swoje postępowanie.