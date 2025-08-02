Dolnośląscy Policjanci odnajdują osoby poszukiwane również poza granicami naszego kraju Data publikacji 02.08.2025 Powrót Drukuj Od początku tego roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu namierzyli za granicami kilku niebezpiecznych poszukiwanych przestępców. Przy wykorzystaniu szerokiej współpracy międzynarodowej między dolnośląskimi „łowcami głów” a ich zagranicznymi odpowiednikami, opartej na wypracowanych kontaktach i wymianie doświadczeń, doprowadzono do zatrzymania poszukiwanych dolnośląskich przestępów poza granicami RP. Każdorazowo koordynacją takich działań zajmowało się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP lub Punkt Kontaktowy ENFAST z Biura Kryminalnego KGP.

Po zatrzymaniu takiej osoby na podstawie m.in. europejskiego nakazu aresztowania lub czerwonej noty Interpolu trafia ona przed oblicze sądu danego kraju, który decyduje o jej dalszym losie. Na mocy umów międzynarodowych w większości osoby takie zostają aresztowane i oczekują na ich ekstradycję do Polski.

W tym roku zrealizowane w Polsce łącznie 198 konwojów w ramach, których do Polski trafiło 324 osoby poszukiwane. Wśród nich są również poszukiwani mieszkańcy Dolnego Śląska, których zatrzymanie stało się celem funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu.

Na uwagę zasługuje między innymi poszukiwany mieszkaniec Lubina, który dopuścił się na terenie powiatu lubińskiego szczególnie brutalnego rozboju do którego wykorzystał broń palną. W ramach lokalnych porachunków przestępczego półświatka próbował on nakłonić inne osoby do płacenia haraczy. Odmowa spotkała się z jego agresją. Za popełniony czyn zasądzono mu karę 6 lat pozbawienia wolności. Po wydaniu wyroku sądu, zbiegł on do krajów niderlandzkich. Tam myślał, że będzie bezkarny. Sprawą zajęli się dolnośląscy „łowcy głów”, którzy namierzyli jego miejsce ukrywania się na terenie Belgii, a następnie moment jak wyjechał on do Holandii, gdzie został zatrzymany przez tamtejszą Policję pod koniec czerwca br. W połowie lipca został on sprowadzony do Polski w ramach zorganizowanego konwoju z Holandii, który był realizowany przez Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP.

To kolejny poszukiwany, który myślał, że wyjazd do innego kraju uchroni go od odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego, skuteczne działania Dolnośląskiej Policji sięgają daleko poza granice RP. Aktualnie kilku poszukiwanych zostało już zatrzymanych poza granicami po ich namierzeniu przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu i oczekuje na ekstradycję do Polski.

Wśród nich jest między innymi zatrzymana na terenie Hiszpanii mieszkanka powiatu jeleniogórskiego, która podejrzewana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi polegającym na zmuszaniu do pracy za minimalne stawki, niemalże niewolniczej osób ubogich. Oczekuje ona na przekazanie jej do Polski w ramach zatrzymania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Skuteczni Dolnośląscy "łowcy głów" – namierzą i zatrzymają wszędzie

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu.