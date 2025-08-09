Wypoczynek nad wodą może być bezpieczny, ale trzeba o to zadbać Data publikacji 09.08.2025 Powrót Drukuj Sierpniowy weekend i piękna letnia pogoda to warunki sprzyjające kąpielom. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Dolnego Śląska i wszystkich osób wypoczywających nad wodą w naszym regionie, czuwają ratownicy i policjanci. Wykorzystując łodzie motorowe i inny sprzęt pływający, funkcjonariusze patrolują tereny, gdzie tłumnie gromadzą się entuzjaści wodnej rekreacji. Pamiętajmy jednak, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Dlatego też musimy zadbać o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, bo niejednokrotnie w dużej mierze zależeć będzie ono od nas samych.

Niestety co roku podczas wakacji, wiele osób traci życie w związku z kąpielami w różnego rodzaju akwenach. Tragedii tych można byłoby uniknąć w wielu przypadkach, gdyby każdy miał na uwadze kilka podstawowych zasad związanych z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.

Dolnośląscy policjanci oprócz różnego rodzaju działań prewencyjnych na terenach wodnych i przywodnych, zawsze zwracają się z apelami o rozsądek, wyobraźnię i nieprzecenianie swoich pływackich umiejętności. Pamiętajmy, że o nasze bezpieczeństwo możemy zadbać również sami.

Jak? Kierując się elementarnymi zasadami bezpieczeństwa, w trakcie wakacyjnych chwil spędzanych nad wodą. Tylko to zapewni nam i naszym bliskim spokojny wypoczynek.

Zamiast korzystać z kąpieli w miejscach nieznanych i niesprawdzonych, pojedźmy na teren kąpieliska, gdzie w razie sytuacji niebezpiecznej, pomocy udzieli nam ratownik. Gdy już jesteśmy na miejscu, to przestrzegajmy regulaminu, bo został on napisany dla naszego bezpieczeństwa.

Stosujmy się do uwag pracowników obiektów wodnej rekreacji i zaleceń ratowników — nie bagatelizujmy wydanych przez nich ostrzeżeń.

Miejmy na uwadze fakt, że dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, gdyż właśnie w takich sytuacjach, dochodzi do największej ilości utonięć. Zwracajmy zawsze uwagę na to, co dzieje się wokół nas i reagujmy niezwłocznie na zagrożenia, bo czasami właściwa reakcja może uratować komuś życie.

Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację nad wodą, natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Nie próbujmy sami ratować innych, gdy nie dysponujemy odpowiednim sprzętem i specjalistycznymi umiejętnościami w tym zakresie. Najczęściej powodzenie działań ratunkowych zapewnić mogą wyłącznie wyszkolone służby, które są właściwie wyposażone, np. w rzutki ratownicze pozwalające bez ryzykowania własnym zdrowiem, ściągnąć tonącą osobę na brzeg.

Przestrzegając tych kilku zaleceń i kierując się zdrowym rozsądkiem, zwiększymy nasze bezpieczeństwo, a wypoczynek nad wodą będzie wiązał się tylko z miłymi wspomnieniami.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu