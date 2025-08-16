Kolejny trafny strzał w nielegalny hazard na terenie Legnicy Data publikacji 16.08.2025 Powrót Drukuj Legniccy policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Legnicy, gdzie ujawnili 5 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Zatrzymane zostały 3 osoby w tej sprawie, w tym jedna poszukiwana. Przypominamy, że zarówno organizowanie nielegalnych gier hazardowych, jak i udział w nich jest przestępstwem, za które grożą surowe kary.

Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym prowadzonym przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym, w nocy na terenie Legnicy zlikwidowano nielegalny punkt gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 4 automatów do gier oraz gotówkę.

Po wejściu do mieszkania zatrzymano trzy osoby, 58-letniego mężczyznę podejrzanego o organizowanie i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych oraz dwie kobiety w wieku 42 i 26 lat, którym postawiono zarzuty udziału w nielegalnych grach hazardowych. Ponadto okazało się, że zatrzymana młodsza z kobiet jest poszukiwana do wykonania czynności procesowych z jej udziałem.

Na ujawnionych i zabezpieczonych automatach zainstalowane były gry o charakterze losowym prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Przeprowadzone przez policjantów i celników eksperymenty procesowe potwierdziły, że są to automaty działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Następnie maszyny zostały zabezpieczone i przekazane funkcjonariuszom Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Policjanci i celnicy w dalszym ciągu będą bezwzględni w ujawnianiu i zwalczaniu tego rodzaju nielegalnego procederu oraz zapowiadają kontynuację takich działań. Z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się właściciele automatów, ich współpracownicy oraz właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe.

Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Legnicy

asp . Anna Tersa

tel. 504 798 649