Podsumowanie wielotygodniowej służby dolnośląskich policjantów na granicy w powiecie zgorzeleckim Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Od niemal dwóch miesięcy dolnośląscy policjanci wspierają działania Straży Granicznej w rejonie przygranicznym w powiecie zgorzeleckim. Wspólne służby mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej, przeciwdziałanie nielegalnym migracjom, a także zwalczanie przestępczości transgranicznej.

Funkcjonariusze Policji, pełniąc służbę ramię w ramię ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami, prowadzą selektywne kontrole osób oraz pojazdów przemieszczających się przez granicę polsko-niemiecką. Intensywne działania prowadzone przez policjantów obejmują weryfikację dokumentów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, upłynnianie ruchu, a także kontrolę osób pod kątem ewentualnych poszukiwań przez organy ścigania.



W ramach wielotygodniowej służby policjanci:

wylegitymowali ponad 3 000 osób,

skontrolowali około 2 756 pojazdów,

ujawnili 1 073 przestępstwa i wykroczenia (niezwiązane z nielegalną migracją).

Nie ujawniono osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju, natomiast zatrzymano 3 osoby nielegalnie przebywające na terenie RP (od początku działań na terenie przygranicznym).



Wspólne patrole i działania kontrolne znacząco wpływają na ograniczenie nielegalnych aktywności w strefie przygranicznej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Współpraca Policji i Straży Granicznej pokazała, że dzięki skoordynowanym działaniom możliwe jest skuteczne reagowanie na zagrożenia i szybkie eliminowanie niepożądanych zdarzeń.



Dolnośląska Policja dziękuje wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w służbę na granicy, a także mieszkańcom oraz podróżnym za współpracę i zrozumienie, że działania służb prowadzone są w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Zapewniamy, że działania będą kontynuowane, aby przeciwdziałać aktualnym zagrożeniom w obszarze przygranicznym oraz na terenie całego województwa.

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu