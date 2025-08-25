Podsumowanie wielotygodniowej służby dolnośląskich policjantów na granicy w powiecie zgorzeleckim
Od niemal dwóch miesięcy dolnośląscy policjanci wspierają działania Straży Granicznej w rejonie przygranicznym w powiecie zgorzeleckim. Wspólne służby mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie przygranicznej, przeciwdziałanie nielegalnym migracjom, a także zwalczanie przestępczości transgranicznej.
Funkcjonariusze Policji, pełniąc służbę ramię w ramię ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami, prowadzą selektywne kontrole osób oraz pojazdów przemieszczających się przez granicę polsko-niemiecką. Intensywne działania prowadzone przez policjantów obejmują weryfikację dokumentów, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, upłynnianie ruchu, a także kontrolę osób pod kątem ewentualnych poszukiwań przez organy ścigania.
W ramach wielotygodniowej służby policjanci:
- wylegitymowali ponad 3 000 osób,
- skontrolowali około 2 756 pojazdów,
- ujawnili 1 073 przestępstwa i wykroczenia (niezwiązane z nielegalną migracją).
Nie ujawniono osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju, natomiast zatrzymano 3 osoby nielegalnie przebywające na terenie RP (od początku działań na terenie przygranicznym).
Wspólne patrole i działania kontrolne znacząco wpływają na ograniczenie nielegalnych aktywności w strefie przygranicznej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Współpraca Policji i Straży Granicznej pokazała, że dzięki skoordynowanym działaniom możliwe jest skuteczne reagowanie na zagrożenia i szybkie eliminowanie niepożądanych zdarzeń.
Dolnośląska Policja dziękuje wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w służbę na granicy, a także mieszkańcom oraz podróżnym za współpracę i zrozumienie, że działania służb prowadzone są w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Zapewniamy, że działania będą kontynuowane, aby przeciwdziałać aktualnym zagrożeniom w obszarze przygranicznym oraz na terenie całego województwa.
Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu
Opis filmu: kontrole na granicy
Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.71 MB)