Oszuści podszywają się pod przedstawicieli programu „Czyste Powietrze”. Nie daj się nabrać Powrót Drukuj Program ten, uruchomiony z myślą o poprawie jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe w celu uzyskania dofinansowania na wymianę starych pieców, termomodernizacji budynków, przyciąga nie tylko osoby zainteresowane ekologicznymi zmianami, ale także oszustów, którzy widzą w tym łatwy sposób na zdobycie pieniędzy. Nie daj się oszukać.

Funkcjonariusze Policji już niejednokrotnie ostrzegali przed oszustami. Metod działania przestępców jest wiele i są one nieustannie modyfikowane, po to aby uśpić naszą czujność.

Tym razem przybliżamy metodę wyłudzenia pieniędzy, przez osoby które pod pozorem pomocy w uzyskaniu dotacji, między innymi z programu „Czyste Powietrze”, oferując usługi termomodernizacji (wymiana dachu, ocieplenie budynku, wymiana źródeł ciepła), próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Niekiedy również po uzyskaniu pełnomocnictw, upoważniają siebie do uzyskania i dysponowania środkami pozyskanymi z dotacji. Problem pojawia się dopiero z chwilą, gdy środki finansowe wpłyną na konto nieuczciwego przedsiębiorcy, zostaną przez niego spożytkowane, a moment rozpoczęcia realizacji inwestycji się nie zaczyna. Zazwyczaj wtedy już pieniędzy nie ma, a odpowiedzialność za niewywiązanie się z umowy, na którą zostały przyznane środki przechodzi na inwestora, gdyż to formalnie on występuje jako wnioskodawca dotacji. Często też warunkiem uruchomienia dotacji, jest przelanie przez inwestora na konto wykonawcy środków, jako wkładu własnego w inwestycję. Wtedy również i te środki pozostają wykorzystane przez nieuczciwego wykonawcę.

Tak też było w przepadku 61-letniego mieszkańca powiatu strzelińskiego, który kilka miesięcy temu zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych wraz z dotacją WFOŚiGW (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Mężczyzna udzielił pełnomocnictwa firmie z siedzibą w województwie łódzkim, podczas zawarcia umowy na wymianę pieca na pompę ciepła, wymianę okien i drzwi, ocielenie budynku oraz założenie fotowoltaiki. Po spełnieniu warunków formalnych otrzymania dotacji, przyznanej na kwotę 136 tys. złotych, miała rozpocząć się realizacja inwestycji. Brakowało jedynie wpłaty wkładu własnego. Inwestor wpłacił kwotę ponad 9 tyś złotych, aby pełnomocnik mógł pobrać ponad 60 tys. pierwszej transzy dotacji. Od pobrania transzy dotacji do nadal firma nie rozpoczęła wykonania zadeklarowanych prac, twierdząc że wystąpił chwilowy zator. Wykonawca zadeklarował że zwróci pobrane środki, jednak na tę chwilę nie jest w stanie, bo nie ma z czego. Nie wiadomo kiedy może to nastąpić. Do tego WFOŚiGW domaga się zawrotu kwoty stanowiącej wypłatę I transzy, wobec niewywiązania się inwestora z umowy.

Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą Ci uniknąć niebezpieczeństwa:



Sprawdź wiarygodność - zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, dokładnie zweryfikuj firmę lub osobę, z którą zamierzasz współpracować. Szukaj opinii w internecie oraz sprawdzaj, czy mają odpowiednie licencje i certyfikaty.

Nie ufaj nieznanym ofertom - jeśli otrzymasz propozycję pomocy w uzyskaniu dotacji od nieznanej osoby lub firmy, zachowaj ostrożność. Oszuści często wykorzystują atrakcyjne oferty, aby skłonić Cię do działania.

Uważaj na zasady płatności - unikaj firm, które żądają zaliczek przed wykonaniem jakichkolwiek usług. Uczciwe firmy będą pobierać opłaty po zakończeniu pracy.

Dokładnie czytaj umowy -przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, dokładnie ją przeczytaj. Upewnij się, że wszystkie warunki są jasne i zgodne z tym, co ustaliliście.

Zgłaszaj podejrzane działania - jeśli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, zgłoś to odpowiednim służbom. To może pomóc nie tylko Tobie, ale także innym osobom, które mogą być narażone na oszustwo.



Jeśli już zawarłeś umowę z firmą oferującą usługi termomodernizacji i masz podejrzenia, że mogłeś zostać oszukany, działaj jak najszybciej. Oto konkretne kroki, które powinieneś podjąć:

Dokładnie przeanalizuj umowę - sprawdź, czy są w niej dane firmy: nazwa, NIP, REGON, adres, wróć uwagę na zapisy o płatnościach, karach umownych, warunkach odstąpienia.

Jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości – NIE ZWLEKAJ.

Masz prawo odstąpić od umowy - jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. w twoim domu), masz 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny, wystarczy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem nadania.

Apelujemy o zachowanie czujności, a przede wszystkim o dokładne sprawdzenie ofert, które mogę skutkować stratą pieniędzy i udostępnieniem danych osobowych oszustom.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Strzelinie

asp. szt. Aleksandra Bezrąk

tel. 603 765 940