Profesjonalna reakcja dyżurnego z Komisariatu Policji w Sobótce doprowadziła do odnalezienia zagubionych turystek na Ślęży Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Kilka dni temu, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sobótce interweniowali w sprawie dwóch młodych kobiet, które zgubiły się podczas zejścia z szlaku na górze Ślęży. Z uwagi na fakt, że zapadł zmrok, kobiety realnie obawiały się o swoje bezpieczeństwo. Jedna z nich posiadała uraz nogi, a dodatkowo baterie w telefonie miały na granicy wyczerpania. Dyżurny z Komisariatu Policji w Sobótce utrzymywał kontakt z poszkodowanymi, aż do ich odnalezienia. Turystki wykonywały instrukcje podawane przez funkcjonariusza. Na szczęście historia ta zakończyła się pozytywnie.

Ślęża to dość niepozorna góra, która znajduje się ok. 30 km od Wrocławia. Nic dziwnego więc, że miejsce to stanowi istotną atrakcję dla turystów, którzy w celach rekreacyjnych, licznie przybywają w ten rejon.

W miniony poniedziałek tj.18 sierpnia br., właśnie tę górę odwiedziły dwie turystki z Krakowa, które zgubiły się w trakcie schodzenia na jednym ze szlaków. Kobiety zdezorientowane, niepewne swojej lokalizacji, z telefonem, którego bateria była na granicy wytrzymałości oraz dodatkowym utrudnieniem, jakim był uraz nogi jednej z nich, skontaktowały się z mamą kobiety, która powiadomiła policję.

Dyżurny z Komisariatu Policji w Sobótce po otrzymaniu zgłoszenia o zgubieniu się turystek, szybko nawiązał kontakt z poszkodowanymi, instruując, jak powinny postępować, aby bezpiecznie oczekiwać na pomoc. Dyżurny poprosił, aby turystki wysłały tzw. „pinezkę” na jego numer telefonu. Na tej podstawie udało się określić dokładnie ich położenie i natychmiast wysłać na miejsce patrol policji.

Dzięki szybkiej reakcji oraz odpowiedniej koordynacji działań, zgubione turystki zostały odnalezione i sprowadzone bezpiecznie do miejsca noclegu.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wybierając się w góry sprawdźmy warunki pogodowe, weźmy pod uwagę czas potrzebny na pokonanie trasy i nie zapomnijmy zabrać ze sobą latarki, zapasu picia i jedzenia, power banka oraz naładowany telefon komórkowy.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu

asp. szt. Anna Nicer

tel. 693 403 817