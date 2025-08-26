Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji dolnośląskich policjantów, nie doszło do „ustawki” pseudokibiców Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj W miniony weekend na numer alarmowy wpłynęła informacja o kilkudziesięciu osobach i wielu pojazdach osobowych, które wjechały w rejon pól uprawnych w pobliżu Strzelina. Według zgłaszającego auta miały tablice rejestracyjne z różnych regionów Dolnego Śląska, a podróżujący nimi mężczyźni to prawdopodobnie grupa pseudokibiców. W związku z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą przestępczość chuligańska, dyżurny Policji przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie zadysponował do działań dolnośląskich policjantów kryminalnych wraz ze znajdującymi się w pobliżu funkcjonariuszami wrocławskiego oddziału prewencji.

W toku prowadzonych czynności okazało się, że na miejscu znajdowali się pseudokibice klubów piłkarskich z Lubina, Świdnicy i Wałbrzycha. Policjanci ustalili również, że kilkanaście minut później, pobliską drogą wojewódzką nr 395 przemieszczali się pseudokibice antagonistycznie nastawionego klubu piłkarskiego.

Co więcej, w ujawnionym miejscu zbiórki funkcjonariusze zauważyli kilkanaście pojazdów z zamaskowanymi tablicami rejestracyjnymi, co miało na celu uniemożliwienie ich identyfikacji przez organy ścigania w przypadku dokonania napaści.

Profesjonalne działania policjantów oraz skrupulatna ocena miejsca zgromadzenia się licznej grupy agresywnych mężczyzn pozwoliły na skuteczne udaremnienie zaplanowanej siłowej konfrontacji. Kilkudziesięciu pseudokibiców na widok zbliżających się radiowozów rozbiegło się w popłochu po pobliskich polach uprawnych.

W trakcie wykonywania czynności na miejscu zdarzenia mundurowi wylegitymowali ponad trzydziestu mężczyzn, którzy byli ubrani w sportową odzież i posiadali akcesoria wykorzystywane w sztukach walk, m.in. ochraniacze na szczękę, bandaże i taśmy bokserskie, rękawice oraz kominiarki. Legitymowani pseudokibice byli podobnie ubrani - w ciemną sportową odzież zawierającą loga klubów piłkarskich, których są "fanatykami". Tego typu ubiór miał ich odróżnić w przypadku starcia kibiców różnych drużyn. Znaczna część legitymowanych mężczyzn jest znana policjantom, gdyż w przeszłości byli notowani w związku z przestępczością chuligańską i stadionową. Wielu z nich trenuje sporty walki, dlatego gdyby doszło do siłowej konfrontacji (napaści na innych pseudokibiców), starcie mogło zakończyć się poważnymi obrażeniami dla uczestników bójki.

Dzięki skutecznym i błyskawicznie podjętym przez mundurowych działaniom, nie ucierpiała żadna osoba. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na akty chuligańskie z udziałem pseudokibiców. Dolnośląscy policjanci stawiają na zdecydowaną walkę z okołostadionową bandyterką. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie próby naruszenia ładu i porządku publicznego w trakcie trwania imprez masowych z udziałem pseudokibiców na stadionach oraz poza nimi.

Sekcja Prasowa KWP Wrocław