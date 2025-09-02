Blisko 10 kg narkotyków i zatrzymany 45-latek – to efekt działań dzierżoniowskich kryminalnych Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Tuż przed weekendem w Pieszycach kryminalni z Dzierżoniowa przeprowadzili działania, które zakończyły się dużym sukcesem. Dzięki ich ciężkiej, systematycznej pracy operacyjnej udało się ustalić, że 45-letni mieszkaniec powiatu może posiadać znaczne ilości narkotyków. To prawie blisko 10 kg środków zakazanych ustawą.

Do tej skutecznej interwencji, w wyniku działań operacyjnych dzierżoniowskich kryminalnych, doszło tuż przed weekendem. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci zabezpieczyli ponad 6,5 kilograma amfetaminy oraz ponad 2,7 kilograma marihuany. Środki te były ukryte w różnych miejscach, między innymi w zamrażalniku. Funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 13 tysięcy złotych w gotówce. W działaniach wsparciem był przewodnik z psem służbowym, specjalnie wyszkolonym do wykrywania narkotyków. W sprawie został zatrzymany mężczyzn odpowiedzialny za ten proceder.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego 45-latka na okres trzech miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.



Policjanci będą teraz wyjaśniać czy podejrzany zajmował się handlem lub produkcją tych środków zakazanych prawem.

Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu policjantów udało się zapobiec temu, aby niebezpieczne substancje trafiły na czarny rynek.

