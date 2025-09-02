74-latek zasłabł na rowerze. Na szczęście pomoc przyszła w porę
W minioną sobotę 74-letni rowerzysta zasłabł jadąc jedną z dróg w Zgorzelcu. Tylko kierujący ciężarówką zatrzymał się by udzielić mu pomocy, ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej i czekał na przyjazd służb. Policjanci byli pierwsi na miejscu. Stwierdzili brak oddechu i natychmiast rozpoczęli resuscytacje krążeniowo-oddechową, którą prowadzili aż do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy kierującemu ciężarówką, za wzorową postawę. Szybkie i zdecydowane działania policjantów uratowały życie rowerzysty. Pamiętajmy udzielenie pomocy to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim moralny.
W minioną sobotę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zostali pilnie skierowani na interwencję, gdzie według zgłoszenia przy jednej z dróg w Zgorzelcu leży rowerzysta, trzymający się za głowę.
Na miejscu policjanci zastali 41-letniego kierującego pojazdem ciężarowym, który zatrzymał się, by udzielić pomocy leżącemu rowerzyście. Mężczyzna ułożył poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i czekał na przyjazd służb. Policjanci po sprawdzeniu funkcji życiowych stwierdzili, że 74-latek nie oddycha. Natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzili aż do przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Następnie wspólnie z ratownikami medycznymi kontynuowali pomoc. Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.
Składamy serdeczne podziękowania świadkom zdarzenia, którzy nie przeszli obojętnie i zainteresowali się losem drugiego człowieka.
Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna nie brał udziału w żadnym zdarzeniu drogowym, zasłabł i przewrócił się uderzając głową o jezdnię.
Niestety jak ustali funkcjonariusze, mimo wzorowej postawy, wcześniej obok leżącego mężczyzny przejechało kilka pojazdów, których kierowcy nie zatrzymali się, by sprawdzić co się dzieje. Dlatego apelujemy: nie bądźmy obojętni – reagujmy natychmiast.
Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której pomoc drugiego człowieka może uratować nam życie.
Gdy zauważymy osobę leżącą na drodze:
- zatrzymajmy się i upewnijmy, czy potrzebuje naszej pomocy;
- zadzwońmy na numer 112 i wezwijmy służby ratunkowe;
- jeśli osoba nie oddycha, zacznijmy udzielać jej pomocy;
- nie bójmy się działać – liczy się każda sekunda! Szybka reakcja świadków, zanim przyjadą służby, często decyduje o życiu poszkodowanego.
Pamiętajmy udzielenie pomocy to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim moralny.
asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: KPP w Zgorzelcu
nadkom. Agnieszka Goguł
Film 02_09_2025_-_rower_Zgorzelec_1.mp4
Pobierz plik 02_09_2025_-_rower_Zgorzelec_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 48.15 MB)