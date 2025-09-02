74-latek zasłabł na rowerze. Na szczęście pomoc przyszła w porę Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj W minioną sobotę 74-letni rowerzysta zasłabł jadąc jedną z dróg w Zgorzelcu. Tylko kierujący ciężarówką zatrzymał się by udzielić mu pomocy, ułożył mężczyznę w pozycji bezpiecznej i czekał na przyjazd służb. Policjanci byli pierwsi na miejscu. Stwierdzili brak oddechu i natychmiast rozpoczęli resuscytacje krążeniowo-oddechową, którą prowadzili aż do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy kierującemu ciężarówką, za wzorową postawę. Szybkie i zdecydowane działania policjantów uratowały życie rowerzysty. Pamiętajmy udzielenie pomocy to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim moralny.

W minioną sobotę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zostali pilnie skierowani na interwencję, gdzie według zgłoszenia przy jednej z dróg w Zgorzelcu leży rowerzysta, trzymający się za głowę.

Na miejscu policjanci zastali 41-letniego kierującego pojazdem ciężarowym, który zatrzymał się, by udzielić pomocy leżącemu rowerzyście. Mężczyzna ułożył poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i czekał na przyjazd służb. Policjanci po sprawdzeniu funkcji życiowych stwierdzili, że 74-latek nie oddycha. Natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą prowadzili aż do przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Następnie wspólnie z ratownikami medycznymi kontynuowali pomoc. Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.

Składamy serdeczne podziękowania świadkom zdarzenia, którzy nie przeszli obojętnie i zainteresowali się losem drugiego człowieka.

Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna nie brał udziału w żadnym zdarzeniu drogowym, zasłabł i przewrócił się uderzając głową o jezdnię.

Niestety jak ustali funkcjonariusze, mimo wzorowej postawy, wcześniej obok leżącego mężczyzny przejechało kilka pojazdów, których kierowcy nie zatrzymali się, by sprawdzić co się dzieje. Dlatego apelujemy: nie bądźmy obojętni – reagujmy natychmiast.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której pomoc drugiego człowieka może uratować nam życie.

Gdy zauważymy osobę leżącą na drodze:

zatrzymajmy się i upewnijmy, czy potrzebuje naszej pomocy;

zadzwońmy na numer 112 i wezwijmy służby ratunkowe;

jeśli osoba nie oddycha, zacznijmy udzielać jej pomocy;

nie bójmy się działać – liczy się każda sekunda! Szybka reakcja świadków, zanim przyjadą służby, często decyduje o życiu poszkodowanego.

Pamiętajmy udzielenie pomocy to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim moralny.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Zgorzelcu

nadkom. Agnieszka Goguł

tel. 606 778 294