Za nami XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu – podsumowanie policyjnych działań Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z kilku jednostek z kraju, realizowali w ostatnich dniach wielowariantowe zabezpieczenie XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ostatnie trzy dni bardzo intensywnej pracy funkcjonariuszy, a wcześniej wiele dni przygotowań i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych, skutkowały profesjonalną realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa uczestników forum, turystów oraz mieszkańców. Waga omawianych tematów i ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, przyciągnęły bowiem na tę największą w Europie Środkowo-Wschodniej konferencję polityczno-gospodarczą kilka tysięcy uczestników. Było to nie lada wyzwanie dla organizatorów i niemal wszystkich służb. W policyjnych działaniach udział wzięli m.in. funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych oraz policyjni kontrterroryści. Podczas zabezpieczenia policjanci nie odnotowali poważnych incydentów mogących zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu.

"Czas transformacji - jaka będzie Europa przyszłości?" pod takim właśnie hasłem odbyło się XXXIV Forum Ekonomiczne, zorganizowane już po raz kolejny w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Pomysłodawcą i organizatorem tego jakże ważnego wydarzenia od początku jego istnienia, czyli od ponad 30 lat, jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Z uwagi na fakt, że udział w forum wzięło blisko 6 tysięcy gości z ponad 60 krajów z niemal całego świata, istniała potrzeba prowadzenia wielowariantowych policyjnych działań. Miały one na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, które to zaplanowano w przeciągu trzech dni.

Ta największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja polityczno-gospodarcza, która w tym roku odbywała się od 2 do 4 września, stanowiła nie lada wyzwanie dla organizatorów oraz przedstawicieli niemal wszystkich służb. Policyjne przygotowania do zabezpieczenia XXXIV Forum Ekonomicznego rozpoczęły się dużo wcześniej niż jego oficjalne otwarcie, bo wymagały one wielu analiz mogących wystąpić zagrożeń i skutecznego planowania działań. Ogrom wydarzeń oraz, tak jak w latach ubiegłych, udział gości m.in. ze świata polityki, nauki, kultury, biznesu oraz mediów sprawił, że wdrożono specjalne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie.

Do działań zaangażowano więc najlepszych funkcjonariuszy z Dolnego Śląska, w tym policjantów prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, specjalistów ds. rozpoznania minersko-pirotechnicznego, przewodników psów służbowych. Nie zabrakło też prewencyjnego wsparcia z jednostek z Legnicy i Wrocławia z dowódcą wrocławskiego oddziału prewencji oraz legnickiego pododdziału prewencji na czele.

W pełnej gotowości byli także policyjni kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu, których wspierali funkcjonariusze z CPK "BOA", a także pododdziałów kontrterrorystycznych z Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi i Opola.

Nad całością przebiegu policyjnego zabezpieczenia, z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków łączności, czuwali policyjni sztabowcy wraz z dowódcami policyjnego zabezpieczenia.

Podsumowując tegoroczną edycję Forum Ekonomicznego w Karpaczu, można zdecydowanie stwierdzić, że było bezpiecznie. Policjanci nie odnotowali poważnych incydentów mających bezpośredni wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu