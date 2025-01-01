„100 lat – 100 powodów, by zadbać o siebie” – podsumowanie wielkiego przedsięwzięcia z okazji 100-lecia Kobiet w Policji na Dolnym Śląsku Powrót Drukuj W piątek, 5 września 2025r., na terenach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu odbyło się wielkie wydarzenie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Dolnego Śląska i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Event skierowany był dla policjantek i pracownic policji, a wszystko to z okazji przypadającego na rok 2025 jubileuszu 100-lecia Kobiet w Policji. Czas na podsumowanie – „100 lat – 100 powodów, by zadbać o siebie”.

5 września 2025r. na terenach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu odbyło się duże przedsięwzięcie z okazji przypadającego na rok 2025 jubileuszu 100-lecia Kobiet w Policji. Na terenach zielonych pojawiło się blisko 500 Pań – policjantek oraz pracownic policji z całego garnizonu dolnośląskiego. Nasze Panie mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących przemocy, warsztatach medycznych związanych z menopauzą, endometriozą, stwardnieniem rozsianym czy migreną. Była możliwość zasięgnięcia porad prawnych oraz porozmawiania z psychologiem na temat wypalenia zawodowego. Zaprzyjaźnione szpitale i przychodnie zorganizowały dla nas konsultacje z różnymi specjalistami: neurolog, kardiolog, diabetolog, dietetyk, dermatolog, fizjoterapeuta, ginekolog, położna, ale także punkty, gdzie można było zbadać ciśnienie, glukozę, BMI czy znamiona, które nas niepokoją. Na terenach OPP we Wrocławiu zaparkował również cytobus, gdzie była chyba najdłuższa kolejka, autobus z punktem poboru krwi oraz stoisko Fundacji DKMS, gdzie istniała możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. Panie mogły też skorzystać z kursu pierwszej pomocy, a także podszkolić swoje umiejętności dynamicznej jazdy samochodem lub skorzystać z symulatora dachowania. Dla chętnych policjanci z Komisariatu Wodnego KWP Wrocław przygotowali atrakcje na wodzie, gdzie kobiety mogły skorzystać z jazdy na skuterze lub motorówką. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia fitness, zajęcia z samoobrony oraz zajęcia ze strzelenia.

Na Panie pracujące w policji czekało też stanowisko doborowe, gdzie mogły zapoznać się ze ścieżką przyjęcia się do służby jako policjantki. Każda mogła skorzystać z poczęstunku słonego i słodkiego oraz pysznej lemoniady, którą zapewniło MPWiK z Wrocławia. Dla chętnych było też miejsce na wypicie kawy czy herbaty i zrelaksowanie sie w wyznaczonej strefie odpoczynku.

Bardzo istotną częścią eventu był bieg przełajowy dla kobiet na 3 km IPAPOLRUN2025. W biegu uczestniczyło ponad 100 Pań. Na podium stanęły:

KATEGORIA OPEN

Anna Ficner – Zborowska KWP Wrocław - Wydział Konwojowy Sylwia Szpocińska KWP Wrocław – Laboratorium KWP Agata Cymerman KMP Wrocław -KP Wrocław Grabiszynek

KATEGORIA K - 20

Wiktoria Kudyba KPP Wołów Emilia Rzepka KPP Bolesławiec Alicja Koman KPP Bolesławiec

KATEGORIA K – 30

Joanna Ziombra KPP Góra Paulina Domaradzka KPP Jawor Małgorzata Kozłowska KPP Trzebnica

KATEGORIA K-40

Agnieszka Maciejewska KWP Wrocław – Wydział Finansów Anna Sobczyk KMP Wrocław – KP Wrocław Stare Miasto Klaudia Rozbicka KMP Jelenia Góra

KATEGORIA K-50

Elżbieta Boczar KPP Środa Śląska Małgorzata Korol KWP Wrocław – Wydział Doboru i Szkolenia Joanna Dębicka KWP Wrocław – Sekcja Psychologów

Patronat nad biegiem objęła Pani Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Komendant wraz z Panią Wojewodą wręczali osobiście nagrody zawodniczkom, które stanęły na podium. Dla wszystkich uczestniczek w nagrodę zagrała Orkiestra Policyjna z KWP we Wrocławiu. Wśród gości pojawił się też pies wraz ze swoim przewodnikiem, który skradł serca wszystkich kobiet.

Całą imprezę oczywiście otworzył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Wśród gości przybyli też Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który wręczył list gratulacyjny za zorganizowanie tak dużego wydarzenia, które buduje świadomość zdrowotną wśród kobiet. Całość eventu uwieńczył także występ Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej.

Pragniemy podziękować wszystkim podmiotom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło. Nie tylko naszym zaangażowanym komórkom wewnętrznym, ale też instytucjom medycznym takim jak: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Przychodnia HiH we Wrocławiu, Przychodnia MSWiA we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Zdrowia, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, RCKiK we Wrocławiu, Fundacja DKMS. Dziękujemy również Dolnośląskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, OSP Grupie Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”, MPWiK z Wrocławia, Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego, Departamentowi Różnorodności Społecznej, Dolnośląskiej Izbie Radców Prawnych, Milickiej Grupie Rekonstrukcyjnej, oczywiście Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu oraz Urzędowi Marszałkowskiemu we Wrocławiu. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy również IPA Wrocław-Poland oraz NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego i Związkom Zawodowym Pracowników Policji KWP we Wrocławiu.

Ogromny ukłon należy się przede wszystkim Paniom, które zdecydowały się wziąć udział w wydarzeniu. Cieszymy się, że skorzystały z punktów medycznych oraz porad prawnych czy psychologicznych i być może dzięki tej imprezie, nasze policjantki i pracownice korpusu służby cywilnej zapamiętają, że warto dbać o siebie, że profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważna i od niej powinnyśmy przede wszystkim zacząć dbanie o siebie.

Piątkowe wydarzenie otwiera cykl spotkań, które będą odbywać się w ciągu kolejnych lat. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku do eventu oraz biegu dołączą nasi Panowie policjanci oraz pracownicy komend w garnizonie dolnośląskim. Nadal będzie przyświecać nam hasło „100 lat – 100 powodów, by zadbać o siebie”.

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu