Policyjne psy wodne ćwiczyły w górach wraz z ratownikami TOPR Data publikacji 11.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wzięli udział w specjalistycznych ćwiczeniach zorganizowanych przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policjantom towarzyszyły psy służbowe, które na co dzień wspierają działania policyjnej służby wodnej.

Celem szkolenia była wymiana doświadczeń oraz praktyczne przygotowanie psów i ich przewodników do pracy w trudnych, górskich warunkach. Tego rodzaju przedsięwzięcia znacząco podnoszą umiejętności zarówno przewodników, jak i czworonożnych funkcjonariuszy, którzy w codziennej służbie niejednokrotnie wspierają działania ratownicze.

Warto podkreślić, że psy wykorzystywane w służbie wodnej pełnią niezwykle ważną rolę – nie tylko wspomagają policjantów w poszukiwaniach osób zaginionych, ale także zwiększają skuteczność działań ratowniczych prowadzonych w wodzie i jej otoczeniu. Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu są nieocenionym wsparciem w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się czas i precyzja.

Było to już kolejne zaproszenie do udziału w tego rodzaju ćwiczeniach, które TOPR organizuje wspólnie ze słowackimi ratownikami górskimi z Horská Záchranná Služba. Udział policjantów Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu z psami służbowymi potwierdza, jak ważna jest współpraca między różnymi służbami ratowniczymi oraz ciągłe doskonalenie umiejętności w nietypowych warunkach terenowych.

Dziękujemy Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu za kolejne zaproszenie i możliwość udziału w tym niezwykle cennym szkoleniu.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Komisariat Wodny KWP we Wrocławiu