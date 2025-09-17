29-latek z Legnicy zatrzymany – odzyskano skradziony krzyż z dachu kościoła!
Dzięki wytężonej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy, zatrzymany został 39-letni mieszkaniec Legnicy, który dokonał kradzieży krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego. Krzyż również został ujawniony i zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Niestety mężczyzna pociął go na kawałki i ukrył w zaroślach.
Legniccy policjanci po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 29-letniego mieszkańca Legnicy podejrzewanego o kradzież krzyża z dachu kościoła greckokatolickiego.
Do kradzieży doszło w minioną sobotę. Od samego początku dla policjantów priorytetem było ustalenie i zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej, wnikliwym analizom i zdecydowanemu działaniu policjantów, wczoraj sprawca został zatrzymany.
Mężczyzna pociął krzyż na kawałki i ukrył w zaroślach na obrzeżach miasta. Krzyż, w zasadzie jego części, zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.
Podczas przeszukania mieszkania sprawcy funkcjonariusze odzyskali również inne przedmioty pochodzące z innych włamań i kradzieży dokonanych na terenie Legnicy.
29-latek trafił do policyjnej celi. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Szczegółowych informacji udziela tamtejsza prokuratura.
Legnicka Policja przypomina, że każde popełnione przestępstwo przeciwko mieniu spotyka się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy, a skrupulatna praca operacyjna prowadzi do zatrzymywania sprawców i odzyskiwania utraconego mienia.
