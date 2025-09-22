Tragiczny bilans weekendu – wypadki z udziałem motocyklistów Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Miniony weekend rozpieścił jeszcze ostatnimi promykami słońca. Wielu z nas ruszyło na wycieczki piesze, rowerowe, ale też motocyklowe. Niestety mamy tragiczny bilans drogowy, gdyż 2 kierowców jednośladów zginęło na miejscu wypadku w powiecie jaworskim i oławskim. W obu przypadkach policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i niezmiennie apelują o rozwagę na drodze.

W sobotę (20 września br.) około godz. 14.45 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał informację o wypadku drogowym, jaki wydarzył się na drodze wojewódzkiej nr 320 na trasie Jawor - Legnica na wysokości miejscowości Małuszów.Na miejsce natychmiast skierowano policjantów drogówki oraz grupę dochodzeniowo – śledczą, którzy wraz z technikiem kryminalistyki, prokuratorem rejonowym i biegłym z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych wykonali czynności procesowe. Ze wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu zdarzenia wynika, iż 34-latek kierujący osobowym volkswagenem, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka kolumnie trzech motocykli, na skutek czego doszło do zderzenia pierwszego jednośladu z pojazdem. Pomimo długiej reanimacji życia 43-letniego motocyklisty nie udało się uratować.

Na terenie powiatu oławskiego natomiast doszło również do tragicznego w skutkach wypadku samochodu osobowego z motocyklem. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy i prowadzonej reanimacji, życia 35-letniego motocyklisty nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 września br., kilka minut przed godz. 19:00 na trasie z Sobociska w kierunku Jarosławic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednośladem marki Suzuki, jadąc w stronę miejscowości Sobocisko, z nieustalonych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, gdzie znajdował się pojazd marki Skoda wykonujący manewr wyprzedzania.

Te zdarzenia są bolesnym przypomnieniem, jak kruche jest życie i jak ogromne znaczenie ma odpowiedzialność na drodze. Chwila nieuwagi czy zbyt duża prędkość, mogą zakończyć się tragedią, której nie da się cofnąć.

Apelujemy:

- Kierowcy samochodów – zachowujcie szczególną ostrożność wobec motocyklistów. Pamiętajcie, że są oni mniej widoczni, a ich ochrona w chwili wypadku jest minimalna.

- Motocykliści – dostosowujcie prędkość do warunków na drodze, zachowujcie rozwagę i stosujcie zasadę ograniczonego zaufania.

- Wszyscy uczestnicy ruchu – pamiętajmy, że droga to przestrzeń, którą dzielimy. Każdy błąd może mieć nieodwracalne konsekwencje.



asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Jaworze

podkom. Ewa Kluczyńska|

tel. 603 039 942



KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497