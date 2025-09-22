Dzięki szybkiej reakcji policyjnych wodniaków został uratowany mężczyzna, który skoczył do wody przy jazie Opatowickim Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, który chwilę wcześniej wskoczył do wody na wysokości jazu Opatowickiego. Mundurowi bez wahania ruszyli na pomoc, tuż po tym jak zostali zaalarmowani przez świadków zdarzenia. Przypominamy, że woda to żywioł, który nie wybacza lekkomyślności. To kolejny dowód na to, że policjanci nie tylko strzegą porządku, ale przede wszystkim są gotowi do niesienia pomocy tam, gdzie stawką jest ludzkie życie.

Wczoraj 21 września br., policyjni wodniacy wykonywali czynności służbowe na Wrocławskich węzłach wodnych, przy wykorzystaniu skuterów wodnych. Kilkanaście minut po godzinie 19. 00 na wysokości jazu Opatowickiego mundurowi dostrzegli grupę mężczyzn, która wyraźnie wzywała pomocy. Na tej podstawie policjanci ruszyli w ich kierunku. Dość szybko wodniacy ustalili, że około 2 minut wcześniej mężczyzna wskoczył do wody, a następnie został wciągnięty przez wiry występujące, przy wskazanym jazie.

W tym momencie każda upływająca sekunda była na wagę ludzkiego życia. Niezwłocznie podjęte przez mundurowych działania doprowadziły do miejsca, gdzie znajdował się już nieprzytomny mężczyzna. Poszkodowany błyskawicznie został przetransportowany na brzeg, gdzie ze względu na brak funkcji życiowych policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Po chwili pod jaz dotarli ratownicy WOPR wyposażeni w sprzęt do kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na szczęście po kilku minutach prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u poszkodowanego 27-latka powróciły funkcje życiowe. Następnie policjanci ratownicy WOPR jak również przybyli na miejsce strażacy przetransportowali poszkodowanego do karetki. Dalsze czynności na miejscu prowadził już Zespół Ratownictwa Medycznego.

Funkcjonariusze poprzez swoje poświecenie kolejny raz pokazali, że pomaganie i ratowanie życia innym, to dla nich priorytet.