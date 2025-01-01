Nieodpowiedzialny motocyklista zatrzymany przez dolnośląskich policjantów Powrót Drukuj Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 20-letni motocyklista poruszający się drogami Wrocławia. Wideorejestrator nieoznakowanego radiowozu policjantów wydziału ruchu drogowego komendy wojewódzkiej uwiecznił poczynania motocyklisty – nie dość, że przekroczył dozwoloną w obszarze zabudowanym prędkość, to przed sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych wykonywał niedozwolone „akrobacje” na jednośladzie. To, jak się okazało, tylko początek długiej listy przewinień kierującego, które ujawnili policjanci.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali motocyklistę, który w rażący sposób naruszył przepisy i stworzył poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mężczyzna, poruszając się swoim motocyklem po jednej z głównych ulic Wrocławia, wykonywał niebezpieczne manewry, w tym jazdę na jednym kole.

Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze ustalili, że kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem, a pojazd, którym się poruszał nie został dopuszczony do ruchu. Na motocyklu zamontowane były tablice rejestracyjne kolekcjonerskie, a dodatkowo nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC i był niesprawny technicznie. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 4700 złotych, a do konta kierowcy zostało dopisanych 18 punktów karnych, zaś motocykl trafił na policyjny parking.

Jazda na jednym kole, brak wymaganych dokumentów oraz poruszanie się niesprawnym pojazdem to skrajnie niebezpieczne praktyki, które mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Policja przypomina, że każdy kierowca ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz dbać o stan techniczny pojazdu.

Dolnośląska Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność. Żaden pokaz brawury nie jest wart ludzkiego zdrowia ani życia.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu