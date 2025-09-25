Wrocławscy policjanci wspólnie z celnikami uderzają w nielegalny hazard - 2 osoby zatrzymane i 16 zabezpieczonych automatów Data publikacji 25.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze odkryli na terenie stolicy Dolnego Śląska cztery miejsca, gdzie dochodziło do nielegalnego hazardu. W trakcie działań policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z wrocławskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu znaleźli i zabezpieczyli łącznie 16 automatów, na których były zainstalowane gry o charakterze losowym. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że w kilku pomieszczeniach znajdujących się na terenie Wrocławia mają znajdować się automaty do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja. Na tej podstawie policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej, przy wsparciu funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, weszli jednego dnia do 4 lokali, gdzie znaleziono łącznie 16 automatów do gier działających bez wymaganych licencji oraz zezwoleń.

W toku prowadzonych czynności mundurowi potwierdzili, że na automatach zainstalowane były gry o charakterze losowym bez wymaganej koncesji. Ponadto przeprowadzone przez mundurowych na miejscu eksperymenty procesowe potwierdziły, że są to urządzenia działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Na tej podstawie maszyny zostały zabezpieczone.

W sprawie zatrzymano dwie osoby 22-letnią kobietę oraz 39-letniego mężczyznę. Przypomnijmy, że za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego urządzenia. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

kom. Przemysław Ratajczyk