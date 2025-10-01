Nagłe wbiegnięcie psa na jezdnię to poważne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Wystarczyła chwila nieuwagi, by na ruchliwej ulicy w Legnicy doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Pies, który wyrwał się właścicielowi podczas spaceru, wbiegł nagle na jezdnię wprost pod koła samochodu. Tylko szybka reakcja kierowcy zapobiegła potrąceniu zwierzęcia, ale niestety zakończyła się kolizją z innym pojazdem i uderzeniem w bariery drogowe. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny, jednak sytuacja pokazuje, jak duże zagrożenie może stworzyć nieodpowiedzialne prowadzenie pupila przy drodze.

Wczoraj (30 września br. ) o godzinie 16:20 na ulicy II Armii Wojska Polskiego w Legnicy doszło do zdarzenia drogowego, którego przyczyną była chwila nieuwagi właściciela psa. Zwierzę, które wyrwało się opiekunowi podczas spaceru, wbiegło nagle na jezdnię wprost przed jadący pojazd.

Aby uniknąć potrącenia czworonoga, kierujący samochodem osobowym marki Skoda gwałtownie odbił w lewo, uderzając w prawidłowo jadący pojazd marki Ford, a następnie w bariery rozdzielające jezdnię.

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Pies również nie ucierpiał. Niestety, właściciel psa oddalił się z miejsca zdarzenia, dlatego w tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku wykroczenia.

To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność za zwierzę podczas spaceru, szczególnie w pobliżu ruchliwych dróg. Pies powinien być prowadzony na smyczy w sposób zapewniający pełną kontrolę nad jego zachowaniem. Niewłaściwe zabezpieczenie pupila może mieć poważne konsekwencje, zagrożone jest nie tylko życie i zdrowie zwierzęcia, ale także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Do artykułu dołączamy poniżej nagranie obrazujące, jak chwila nieuwagi mogła zakończyć się tragedią.

st. asp . Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Legnicy

kom . Jagoda Ekiert

tel. 504 798 649