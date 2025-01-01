Wołowscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę za niezatrzymanie się do kontroli, łamania zakazu sądowego, posiadanie narkotyków i kilka innych naruszeń prawa Powrót Drukuj Dzięki profesjonalnym i skoordynowanym działaniom funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zatrzymali 37-letniego obywatela Słowacji, który podczas próby kontroli drogowej nagle ruszył, doprowadził do wypadku, a następnie próbował uciec pieszo. W samochodzie, którym podróżował wraz z trzema pasażerami, ujawniono osobę poszukiwaną listem gończym, narkotyki, a także skradzione artykuły sklepowe i znaczną ilość gotówki. Kierowca, prowadzący pod wpływem środków odurzających i posiadający cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wołowskiego, gdy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie zatrzymali do kontroli drogowej osobową mazdę. Początkowo kierujący pojazdem zatrzymał się, jednak w chwili, gdy funkcjonariusze podchodzili do samochodu, gwałtownie ruszył i podjął ucieczkę. Policjanci natychmiast rozpoczęli pościg, do którego dołączyły inne patrole.

Mężczyzna uciekając, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem uderzając w przydrożną skarpę. Następnie podjął próbę ucieczki z miejsca zdarzenia pieszo. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji oraz właściwej koordynacji działań policjantów został natychmiast zatrzymany.

Na miejsce wezwano Zespół Pogotowia Ratunkowego. Kierowca oraz dwóch pasażerów, którzy odnieśli obrażenia, trafili do szpitala. Przeprowadzone badanie wykazało, że 37-letni obywatel Słowacji kierował pod wpływem środków odurzających, a dodatkowo posiadał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W wyniku sprawdzeń okazało się, że jeden z pasażerów – 31-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego – był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności oraz ustalenia miejsca pobytu. Policjanci ujawnili przy nim blisko 12 gramów marihuany. Kolejnymi pasażerami byli 48-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego oraz 25-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego.

Podczas dokładnego sprawdzenia pojazdu policjanci zabezpieczyli artykuły sklepowe o wartości około 5 tysięcy złotych oraz gotówkę w wysokości blisko 10 tysięcy złotych w polskiej i zagranicznej walucie. Przedmioty te zostały zajęte przez śledczych do dalszych czynności procesowych.

Decyzją sądu 37-letni kierowca został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za swoje czyny odpowie przed sądem – za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków – do 2 lat, a za złamanie sądowych zakazów – do 5 lat więzienia. Dodatkowo odpowie za spowodowanie wypadku drogowego, za co Kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku spowodowania ciężkich obrażeń ciała u uczestników zdarzenia - nawet do 8 lat.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Wołowie

asp. Janusz Rosa

tel. 606 364 011