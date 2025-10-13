Reprezentacja funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiej Policji na podium Międzynarodowych Zawodów Kynologicznych zorganizowanych w Czechach Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Na terenie Republiki Czeskiej w miejscowości Červona nad Weltavu już po raz kolejny odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Kynologiczne Psów Służbowych o specjalności wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Do wspólnej rywalizacji przystąpili przewodnicy psów służbowych z Czech, Słowacji, Niemiec i Polski. Po raz kolejny bardzo dobrze spisała się reprezentacja funkcjonariuszy z Polski, którzy zajęli zaszczytne I miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodników zagranicznych. Międzynarodowe Zawody Kynologiczne to dla policjantów doskonała możliwość sprawdzenia i podnoszenia umiejętności w zakresie współpracy oraz realizacji zadań służbowych razem z psami.

W dniach 6-10 października 2025 roku w miejscowości Červona nad Weltavu w Republice Czeskiej odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Kynologiczne Psów Służbowych o specjalności wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Mistrzostwa organizowane były przez Komendę Główną Cizeneckiej Policji – jest to odpowiednik Straży Granicznej. W mistrzostwach udział wzięli policjanci z Czech, Polski, Niemiec, Słowacji jak również żołnierze Armii Czeskiej oraz Słowackiej.

W zmaganiach Polską Policję reprezentowali funkcjonariusze garnizonu dolnośląskiego, którzy pełnią funkcję przewodników psów służbowych to jest: nadkom. Marek Mycek - kierownik drużyny, asp. szt. Tomasz Bendyk ( KMP Wrocław) - z psem służbowym Oksza, mł. asp. Barbara Hajdes ( KMP we Wrocławiu) z psem służbowym Tina.

Podczas czterodniowych zmagań funkcjonariusze wraz ze swoimi psami służbowymi brali udział w konkurencjach polegających na wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych ukrytych w środkach transportu masowego, bagażach, pomieszczeniach, terenie leśnym i odzieży wierzchniej oraz prezentacji posłuszeństwa ogólnego psów służbowych i pokonywania przeszkód terenowych.

Na podstawie przeprowadzonych konkurencji, które były oceniane przez niezależnych sędziów drużyna Polskiej Policji zdobyła zaszczytne I miejsce w klasyfikacji drużynowej zawodników zagranicznych. Wielkim sukcesem może pochwalić się asp. szt. Tomasz Bendyk, który z psem z psem służbowym Oksza zajął I miejsce w kategorii najlepszy zagraniczny zawodnik. Natomiast w tej samej kategorii mł. asp. Barbara Hajdes z psem służbowym Tina zajęła IV miejsce.

Uroczyste zakończenie zawodów uczciła wizyta Komendanta Cizeneckiej Policji, kadry kierowniczej Czeskiej Policji, wielu zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych służb oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Sukces Naszych funkcjonariuszy wraz z psami służbowymi świadczy o wysokim stopniu profesjonalizmu, wyszkolenia i najwyższego stopnia na poziomie europejskim kynologii policyjnej dolnośląskiej Policji. Wielkie gratulacje!!!

