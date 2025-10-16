Legniccy policjanci rozbili grupę przestępczą okradającą sklepy z elektroniką w całym kraju Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu prowadzili intensywne działania operacyjne, dzięki którym rozbita została grupa okradająca sklepy ze sprzętami AGD i RTV. 13 października br. funkcjonariusze zatrzymali na terenie Legnicy dwóch obywateli Gruzji, trzeci został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jak ustalili policjanci, grupa dokonała licznych kradzieży w sklepach na terenie całej Polski, powodując straty nie mniejsze niż 60 tys. zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i prokurator skierował wniosek o sądu do zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, rozbita została grupa przestępcza, zajmująca się kradzieżami sprzętu RTV i AGD w sklepach na terenie całego kraju.

13 października 2025 roku legniccy policjanci, realizując czynności w ramach sprawy operacyjnej zatrzymali na terenie Legnicy dwóch obywateli Gruzji. Jeden z nich posługiwał się sfałszowanym paszportem litewskim, a jego prawdziwa tożsamość została potwierdzona w toku dalszych czynności.

W trakcie dalszych działań funkcjonariusze przeszukali mieszkanie na terenie Wrocławia, gdzie zatrzymano trzeciego członka grupy. W miejscu zamieszkania oraz przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli m.in. gotówkę, dokumenty i pojazd, który służył sprawcom do przemieszczania się między miastami.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa dokonała licznych kradzieży w sklepach na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego, pomorskiego, łódzkiego i lubuskiego powodując straty nie mniejsze niż 60 tys. zł.

Dzięki wnikliwej analizie materiału dowodowego, obserwacji i skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy przerwano działalność grupy działającej mobilnie i wykorzystującej różne metody, by unikać odpowiedzialności.

Obecnie legniccy policjanci sprawdzają legalność ich pobytu na terenie Polski.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty i prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dzięki profesjonalnej i skutecznej pracy legnickich policjantów kolejna grupa przestępcza została rozbita, a jej członkowie odpowiedzą przed sądem.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Legnicy

asp. Anna Tersa

Film grupa_przestepcza.mp4 Opis filmu: Legniccy policjanci rozbili grupę przestępczą okradającą sklepy z elektroniką w całym kraju Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik grupa_przestepcza.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.42 MB)