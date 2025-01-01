Policyjne uderzenie w przestępczy proceder - 6 osób zatrzymanych, ujawnione narkotyki, amunicja, nielegalne automaty i odzyskany samochód o wartości 100 tysięcy złotych Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, przy wsparciu mundurowych innych wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz funkcjonariuszy legnickiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w środowiska związane między innymi z działalnością narkotykową. Działania skoncentrowane były na terenie powiatu lubińskiego i zakończyły się zatrzymaniem 6 osób. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście automatów do nielegalnych gier hazardowych, narkotyki, gotówkę, wagi jubilerskie, biżuterię i amunicję. Policjanci odzyskali również samochód o wartości około 100 tysięcy złotych skradziony z terenu Niemiec jak również motocykl, tablice rejestracyjne i części samochodowe skradzione na terenie Niemiec i Polski.

Podstawą skutecznej realizacji była skrupulatna praca operacyjna lubińskich kryminalnych. Policjanci wytypowali osoby oraz adresy mogące mieć związek z narkotykowym procederem. W tym samym momencie funkcjonariusze weszli do 5 różnych lokali mieszkalnych na terenie Lubina, powiatu lubińskiego oraz dwóch punktów z nielegalnymi grami hazardowymi.

W trakcie czynności policjanci zatrzymali 6 osób w wieku od 31 do 72 lat Podczas przeszukania mieszkań i pomieszczeń gospodarczych podejrzanych, stróże prawa ujawnili i zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany i amfetaminy, wagi jubilerskie, biżuterię oraz amunicję.

Ponadto funkcjonariusze odzyskali skradziony z terenu Niemiec samochód marki Peugeot o wartości około 100 tysięcy złotych, motocykl, skradzione tablice rejestracyjne oraz skradzione z terenu Polski części samochodowe.

Podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków, a ponadto jeden z zatrzymanych mężczyzn odpowie za przestępstwo paserstwa.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Kryminalnego wspólnie z funkcjonariuszami legnickiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili i zabezpieczyli łącznie 12 automatów do nielegalnych gier hazardowych oraz pieniądze w kwocie ponad 17 tysięcy złotych. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze KAS.

W działaniach, obok funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, uczestniczyli policjanci z innych wydziałów oraz przewodnik z psem służbowym z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, wyspecjalizowanym do wykrywania zapachu narkotyków, który znacząco przyspieszył przeszukania i zwiększył efektywność akcji.

Sukces tych działań to efekt analizy, precyzyjnego planowania i błyskawicznej reakcji w terenie. Walka z przestępczością narkotykową i samochodową to jeden z priorytetów Policji. Dzięki sprawnej współpracy i szybkim decyzjom, policjanci przerwali przestępczy proceder.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322

