Za nami II Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, który miał miejsce w Lubaniu Powrót Drukuj Uczniowie klas mundurowych z całej Polski pokazali swoje umiejętności w musztrze podczas II Ogólnopolskiego Przeglądu Klas Mundurowych. Dolny Śląsk reprezentowała drużyna z VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa Policji - I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim nadkom. Wojciech Pawluk.

W placówce Straży Granicznej w Lubaniu odbył się Finał II Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych objęty patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasza Siemoniaka. W dniach 13-14 października br. odbyły się zmagania klas mundurowych reprezentujących 15 województw, które przedstawiały swoje umiejętności z zakresu musztry.

Pierwszego dnia odbyła się uroczysta inauguracja, podczas której zostały wylosowane numery startowe dla każdej z klas mundurowych, a I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Roman Kuster, dziękował uczestnictwa w turnieju i życzył dobrych wrażeń. Następnie zawodnicy i opiekunowie, przed komisją sędziowską walczyli o największą liczbę punktów w programie musztry obowiązkowej. Młodzież rywalizowała w precyzyjnym wykonywaniu komend, prezentując zgranie, dyscyplinę i wyszkolenie. Dla wielu uczestników był to nie tylko konkurs, ale również wyjątkowa lekcja współpracy, odpowiedzialności i patriotyzmu.

Drugi dzień zmagań był bardziej widowiskowy, gdyż każda z klas mundurowych prezentowała program dowolny. Przy akompaniamencie muzyki uczniowie dali świetny pokaz musztry paradnej, zaskakując układami, synchronizacją i zaangażowaniem.

Te dwa dni wyłoniły zwycięzców. Klasyfikacja główna:

I miejsce – Technikum im. Stanisława Konarskiego w Nowym Mieście nad Pilicą (ZDZ w Kielcach), opiekun: Paweł Raczyński — reprezentacja woj. mazowieckiego.

II miejsce – Zespół Szkół – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, opiekun: Dorota Nowak — reprezentacja woj. świętokrzyskiego.

III miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, opiekun: Anna Poręba — reprezentacja woj. małopolskiego.

Wyróżnienia indywidualne: Najlepszy dowódca drużyny:

Mateusz Łopatowski — Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Wyróżnienia dowódców drużyn:

Kacper Król — Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym,

Miłosz Nowak — Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.

Dolny Śląsk z dumą reprezentowała drużyna z VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, która zaprezentowała wysoki poziom przygotowania i zaangażowania.

Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że przegląd to nie tylko rywalizacja, ale także okazja do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami o profilach mundurowych. Takie inicjatywy uczą młodych ludzi współpracy, szacunku do munduru i wartości, które są fundamentem służby publicznej.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster zwrócił uwagę, że wychowanie w duchu dyscypliny i odpowiedzialności to doskonałe przygotowanie do przyszłej służby w formacjach mundurowych. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki podziękował uczestnikom za wysiłek i zaangażowanie, podkreślając, że Dolny Śląsk może być dumny z postawy swojej młodzieży.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim drużynom. Ich udział i postawa to dowód na to, że młodzież z Dolnego Śląska doskonale rozumie znaczenie służby, dyscypliny i patriotyzmu.