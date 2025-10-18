EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Data publikacji 18.10.2025 Powrót Drukuj 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zjawiska. Handel ludźmi stanowi trzeci pod względem zysków obszar działalności przestępczej na świecie, zaraz po handlu bronią i narkotykami. Ten szczególny dzień powinien skłonić nas wszystkich do refleksji i uwrażliwić nas na problem, którego ofiarą może stać się każdy z nas.

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa polegającą na wykorzystywaniu osób poprzez przymus, oszustwo lub nadużycie władzy. Może on przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, żebractwa, handlu organami czy też wykorzystywania ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

Według danych Eurostatu w 2022 roku odnotowano ponad 10 tysięcy ofiar handlu ludźmi, co stanowi najwyższą wartość od 2008 roku. Natomiast w 2023 roku w Polsce Prokuratura Krajowa odnotowała ponad tysiąc ofiar tego haniebnego procederu. Nasz kraj ze względu na położenie geograficzne jest jednocześnie krajem docelowym, tranzytowym, a także krajem pochodzenia pokrzywdzonych tym przestępstwem osób. Niestety znaczną część zidentyfikowanych ofiar stanowili obywatele polscy.

Nie istnieje jeden profil osoby, która może zostać pokrzywdzoną w związku z handlem ludźmi. Może to być każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy status społeczny. Są jednak czynniki, takie jak długotrwały brak zatrudnienia, zadłużenie oraz ubóstwo, które zwiększają prawdopodobieństwo stania się jego ofiarą. Wysokie ryzyko dotyczy także młodych osób poszukujących pracy oraz lepszego życia w internecieczy mediach społecznościowych, ponieważsą one coraz częściej wykorzystywane przy rekrutacji przez przestępców.

Większość identyfikowanych na terytorium Unii Europejskiej ofiar handlu ludźmi to kobiety, które pozyskiwane zostają w celu wykorzystywania seksualnego. Jednakże w ostatnich latach odsetek mężczyzn, którzy stają się pokrzywdzonymi tym przestępstwem, zaczął znacząco wzrastać. Natomiast wśród sprawców odnotowuje się wzrost liczby kobiet.

Handel ludźmi wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka, a europejski dzień walki z nim ma skłaniać do refleksji i uwrażliwiać na wciąż otaczający nas problem, którego ofiarą może stać się każdy. Podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród społeczeństwa jest jednym z najistotniejszych elementów przeciwdziałania temu procederowi. Świadomość i wyczulenie na sygnały świadczące o możliwości jego zaistnienia pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w otaczającym nas świecie.

Jeżeli stałeś się ofiarą handlu ludźmi, ktoś zmusza Cię do ciężkiej pracy, prostytucji, żebractwa czy innej rzeczy, z której czerpie korzyść, skontaktuj się z:

Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

Tel. 22 628 01 20



Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu