„Porusz serce” - wspólne bicie rekordu w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca Data publikacji 17.10.2025 Powrót Drukuj 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. W ramach kampanii „Porusz serce”, wspólnie z innymi służbami, uczniami, studentami, pod przewodnictwem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wczoraj policjanci KWP we Wrocławiu wzięli udział w akcji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca to inicjatywa, której głównym założeniem jest powszechne szkolenie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i skierowane jest przede wszystkim do młodzieży z całej Europy. W Polsce od kilku lat obchody tego dnia połączone są z biciem rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej, które odbywa się w godzinach od 12.00 do 12.30.

Punkt godzina 12 przyłączyliśmy się do bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. W tym samym czasie online dołączyli do nas uczniowie z dolnośląskich szkół, przedszkoli oraz policjanci z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu.

Ta piękna inicjatywa pokazuje jak ważne jest pomaganie innym i jak istotne jest reagowanie.

Pamiętaj, że nie robiąc nic możemy bardziej zaszkodzić, niż pomagając. Jeden telefon, zainteresowanie osobą potrzebującą pomocy, podjęcie reanimacji - daje szansę na życie.

„Porusz Serce” i pamiętaj, każdy z nas powinien znać podstawy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bo nasza pomoc osobie poszkodowanej może uratować jej nie tylko zdrowie, ale też to co najcenniejsze czyli życie.

Warto pomagać!

