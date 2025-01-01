Wrocławscy policjanci zatrzymali 53-latka, który odbierał pieniądze z oszustw metodą "na BLIK-a"
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 53-letniego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska podejrzanego o udział w procederze wyłudzania pieniędzy metodą „na BLIK-a”. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy wypłacał gotówkę z bankomatu w centrum miasta. Policjanci ustalili, że pieniądze pochodziły z oszustw.
Ustalono, że zatrzymany działał jako tzw. „odbierak”. To osoba, która fizycznie wypłaca pieniądze i przekazuje je dalej w ramach zorganizowanej struktury przestępczej. Pieniądze, które wypłacał, pochodziły z przestępstw, których ofiarami padają najczęściej starsi lub mniej czujni użytkownicy internetu.
Śledczy zabezpieczyli przy mężczyźnie i w jego mieszkaniu znaczną ilość gotówki oraz telefon. W tej sprawie trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie pełnego zakresu działalności mężczyzny oraz zidentyfikowanie innych osób zamieszanych w ten proceder.
Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymany regularnie po kilka razy dziennie wypłacał gotówkę pochodzącą z przestępstw w różnych punktach i centrach handlowych na terenie Wrocławia. Mężczyzna niemal każdego dnia podejmował z bankomatów kwoty sięgające kilku tysięcy złotych.
Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych sprawca został ujęty na gorącym uczynku podczas jednej z wypłat w centrum miasta. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów udziału w oszustwach, za co grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Oto kilka podstawowych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać:
- Jeśli odbierzesz podejrzany telefon – natychmiast się rozłącz.
- Zawsze zweryfikuj tożsamość rozmówcy kontaktując się z bankiem lub policją.
- Ostrzeż swoich bliskich, szczególnie osoby starsze – to one najczęściej padają ofiarami takich oszustw.
- Zachowaj ostrożność w kontaktach internetowych.
- Nie udostępniaj kodów BLIK, danych personalnych ani żadnych danych do logowania na konto bankowe.
