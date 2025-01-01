Wrocławscy policjanci zatrzymali 53-latka, który odbierał pieniądze z oszustw metodą "na BLIK-a" Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 53-letniego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska podejrzanego o udział w procederze wyłudzania pieniędzy metodą „na BLIK-a”. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy wypłacał gotówkę z bankomatu w centrum miasta. Policjanci ustalili, że pieniądze pochodziły z oszustw.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu na Starym Mieście w wyniku, szeroko zakrojonych działań operacyjnych, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w procederze oszustw metodą na BLIKA.

Ustalono, że zatrzymany działał jako tzw. „odbierak”. To osoba, która fizycznie wypłaca pieniądze i przekazuje je dalej w ramach zorganizowanej struktury przestępczej. Pieniądze, które wypłacał, pochodziły z przestępstw, których ofiarami padają najczęściej starsi lub mniej czujni użytkownicy internetu.

Śledczy zabezpieczyli przy mężczyźnie i w jego mieszkaniu znaczną ilość gotówki oraz telefon. W tej sprawie trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie pełnego zakresu działalności mężczyzny oraz zidentyfikowanie innych osób zamieszanych w ten proceder.

Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymany regularnie po kilka razy dziennie wypłacał gotówkę pochodzącą z przestępstw w różnych punktach i centrach handlowych na terenie Wrocławia. Mężczyzna niemal każdego dnia podejmował z bankomatów kwoty sięgające kilku tysięcy złotych.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych sprawca został ujęty na gorącym uczynku podczas jednej z wypłat w centrum miasta. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów udziału w oszustwach, za co grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oto kilka podstawowych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać:

Jeśli odbierzesz podejrzany telefon – natychmiast się rozłącz.

Zawsze zweryfikuj tożsamość rozmówcy kontaktując się z bankiem lub policją.

Ostrzeż swoich bliskich, szczególnie osoby starsze – to one najczęściej padają ofiarami takich oszustw.

Zachowaj ostrożność w kontaktach internetowych.

Nie udostępniaj kodów BLIK, danych personalnych ani żadnych danych do logowania na konto bankowe.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu

asp. szt. Anna Nicer

tel. 693 403 817