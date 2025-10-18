Policyjne murale - nowoczesna twarz Policji Data publikacji 18.10.2025 Powrót Drukuj Obraz Policji jako formacji coraz częściej pojawia się w przestrzeni miejskiej w nowej, artystycznej formie. Murale przyciągają uwagę, budują zaufanie i pokazują, że służba idzie z duchem czasu.

Granatowy mundur zawsze jest obecny w przestrzeni publicznej, nie tylko poprzez patrole, radiowozy czy komisariaty, ale teraz coraz częściej poprzez nowoczesne formy wizualnej komunikacji. Jednym z takich przykładów są policyjne murale. To coraz bardziej popularny sposób budowania pozytywnego wizerunku służby i zbliżenia się do mieszkańców danego regionu. Murale to nie tylko ozdoba miejskich fasad - to sposób na dialog z przechodniami, przekaz wartości i emocji. Policja zaczęła wykorzystywać ten sposób wyrazu, aby pokazać, że jest blisko społeczności i mówić językiem współczesnej kultury.

Jednym z ciekawszych przykładów jest odsłonięty w tym roku mural przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, wykonany przez lokalnego artystę. Dzieło przedstawia funkcjonariuszkę Policji i powstało z okazji 100-lecia kobiet w Policji. Kolejne realizacje można zobaczyć m.in. przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie jest seria kolorowych malunków przedstawiająca różne formacje. Ukazują motywy związane z bezpieczeństwem, współpracą i zaufaniem - wartości, które stanowią fundament służby. Spacer wzdłuż ogrodzenia, na którym znajdują się te malunki, zajmie kilka minut, które można wykorzystać jako aspekt edukacyjny. W Zgierzu na tą formę sztuki wykorzystano aż 240 metrów kwadratowych. To jeden z większych murali, który powstał na przyległej do jednostki Policji ścianie przychodni. Robi wrażenie, dodaje energii i poczucia bezpieczeństwa.

Murale to współczesna forma reklamy społecznej, która przyciąga uwagę, szczególnie młodych ludzi. W czasach, gdy tradycyjne formy przekazu ustępują miejsca wizualnym historiom w przestrzeni miejskiej, Policja pokazuje, że potrafi iść z duchem czasu. To symbolika otwarcia formacji na dialog z obywatelami. Fakt, że służba w Policji stała się twórczym natchnieniem dla artystów jest powodem do dumy.

Jeśli Ty również chcesz nosić granatowy mundur, przystąp do postępowania kwalifikacyjnego. Nabór ma charakter ciągły. Dołącz do służby.

asp. Anna Hajnsz

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu