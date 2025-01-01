Artur Wołyniec -policjant z pasją, zdobywca szczytów, lider wyprawy w Himalaje Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Artur Wołyniec to funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, na co dzień pełniący funkcję zastępcy dyżurnego, po raz kolejny udowadnia, że policyjna służba może iść w parze z niezwykłą pasją i determinacją w pokonywaniu granic własnych możliwości. Po raz drugi ruszył na podbój Ama Dablam w Himalajach. Teraz jako lider wyprawy walczy o realizację marzenia, którego dwa lata temu nie pozwoliła spełnić pogoda.

Obecnie Artur Wołyniec bierze udział w kolejnej górskiej ekspedycji. Tym razem celem jest szczyt Ama Dablam (6856 m n.p.m. ) - uznany za jeden z najbardziej wymagających i widowiskowych wierzchołków Himalajów. To już drugie podejście policjanta do zdobycia tej potężnej góry położonej w północno-wschodnim Nepalu. Dwa lata temu niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły osiągnięcie tego celu. Jednak zamiast zrezygnować, Artur postanowił wrócić silniejszy, bardziej doświadczony i z jeszcze większą determinacją.

W obecnej wyprawie pełni nie tylko role uczestnika, ale lidera całej ekspedycji, co świadczy o jego ogromnym doświadczeniu, wiedzy i szacunku, jakim cieszy się wśród innych pasjonatów gór.

GÓRY JEGO ŻYCIEM

Aspirant sztabowy Artur Wołyniec służy w Policji od 16 lat. To funkcjonariusz zaangażowany, odpowiedzialny i profesjonalny, ale również człowiek pełen pasji i energii, który każdą wolną chwilę poświęca na rozwój osobisty i sportowy. Góry stały się jego sposobem na życie i formą hartowania ducha.

Na swoim koncie ma już zdobycie najwyższego szczytu Ameryki Północnej - Denali (znanej również jako Mount McKinley). To właśnie ta góra, leżąca na Alasce, w masywie Alaska Range, uważana jest za jedną z najtrudniejszych do zdobycia na świecie ze względu na swoje położenie, panujące tam warunki pogodowe i odległość od cywilizacji. W materiałach przekazywanych przez uczestników wyprawy często pojawiał się również termin „Akunu Gua”, bo tak lokalnie nazywana jest przez rdzennych mieszkańców potężna Denali.

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusz z Kłodzka może pochwalić się także wejściem na najwyższy szczyt Afryki - Kilimandżaro, zdobyciem legendarnego Mont Blanc w Alpach oraz szeregu innych wierzchołków Europy, Afryki i Ameryki Południowej. W swoim górskim dorobku ma także kilka aktywnych wulkanów oraz ekstremalne wyprawy wysokogórskie.

Oprócz alpinizmu, Artur Wołyniec jest również instruktorem strzelectwa, aktywnym podróżnikiem i popularyzatorem sportu. Od lat zaraża innych swoją pasją pokazując, że służba w Policji nie ogranicza, a wręcz może być motywacją do realizowania pozazawodowych ambicji.

Jego droga to nie tylko pokonywanie własnych słabości i zdobywanie szczytów górskich, ale także silny charakter, odwaga i dyscyplina. Takie postawy są szczególnie ważne w służbie, która wymaga gotowości do działania w każdych warunkach, umiejętności podejmowania decyzji pod presją oraz niezłomności w dążeniu do celu.

Z ogromną dumą i uznaniem śledzimy kolejne kroki Artura Wołyńca na himalajskich szlakach. Jego determinacja i pasja są inspiracją nie tylko dla innych policjantów, ale dla każdego, kto szuka dowodu na to, że marzenia można realizować krok po kroku, z odwaga i siła ducha.

Góry uczą pokory, determinacji i odwagi - cech, które doskonale wpisują się również w policyjną służbę. Życzymy naszemu koledze powodzenia w zdobyciu Ama Dablam.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka