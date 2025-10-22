Potężny cios w narkobiznes! Legniccy policjanci rozbili nielegalną produkcję metamfetaminy Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Legniccy policjanci kolejny raz uderzyli w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na terenie powiatu legnickiego zlikwidowano laboratorium narkotykowe i zabezpieczono ponad 43 kg metamfetaminy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych, a także sprzęt służący do jej wytwarzania, porcjowania i pakowania. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Zabezpieczyli również gotówkę w kwocie ponad 16 tys. zł oraz dokumenty.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy między innymi prowadzą czynności operacyjne dotyczące zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W takiego typu realizacje angażują się zawsze najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, którzy skrupulatnie pracują nad tym, aby dotrzeć do osób trudniących się wytwarzaniem narkotyków i zlikwidować miejsca, gdzie są one produkowane.



W ramach zintensyfikowanych działań operacyjnych, policjanci uzyskali informacje, że na jednej z posesji na terenie powiatu legnickiego może dochodzić do nielegalnego wytwarzania metamfetaminy. Kiedy zebrali kompletną wiedzę, przystąpili niezwłocznie do działania.

W trakcie wejścia na wskazana posesję obezwładniono i zatrzymano dwóch mężczyzn znajdujących się w środku budynku. Pomieszczenie, w którym się znajdowali, było w pełni przygotowane do produkcji narkotyku – otwarta linia produkcyjna oraz wszelkie niezbędne prekursory i substancje pomocnicze wykorzystywane do wytwarzania metamfetaminy. W powietrzu unosił się silny zapach chemikaliów. Na jednym z palników trwał właśnie proces krystalizacji substancji psychotropowej.



Łącznie zabezpieczono ponad 43 kilogramy metamfetaminy, gotówkę w kwocie około 16 tys. zł, dokumenty i sprzęt służący do wytwarzania i porcjowania narkotyków.

Zatrzymani mężczyźni to 52-latek z powiatu legnickiego oraz 47-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. wytwarzania i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.



Prokurator wystąpił już do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zdecydowane, profesjonalne i dobrze skoordynowane działania legnickich policjantów po raz kolejny pokazują, że determinacja i zaangażowanie funkcjonariuszy przynoszą wymierne efekty w walce z przestępczością narkotykową. Dzięki ich skutecznej pracy zlikwidowano niebezpieczne laboratorium, które mogło dostarczyć na rynek ogromne ilości groźnego narkotyku.

