Rozbite międzynarodowe grupy przestępcze - 25 osób objętych aktem oskarżenia Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Długofalowe działania operacyjne oraz procesowe prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim doprowadziły do rozbicia dwóch międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się przemytem i handlem narkotykami. Działanie pierwszej grupy miało urozmaicony charakter - narkotyki przewożone były lądem za pomocą samochodów osobowych i kamperów, jak również przez rzekę Odrę za pomocą pontonów i skutera wodnego. Z kolei druga grupa przewoziła w tirach marihuanę z Hiszpanii do Niemiec. W toku śledztwa przedstawiono liczne zarzuty, a do sądu trafił akt oskarżenia obejmujący 25 osób.

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim dotyczyło działalności dwóch powiązanych grup przestępczych działających na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie licznych zarzutów związanych z przemytem, wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz innymi przestępstwami o charakterze kryminalnym.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tych grup sprowadzili do Polski i Niemiec znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, między innymi marihuanę (co najmniej 2,5 tony), amfetaminę (co najmniej 400 kg), kokainę (co najmniej 3 kg), mefedron (co najmniej 15 kg), haszysz co najmniej 30 kg) oraz tabletki ekstazy co najmniej 20 000 sztuk). Narkotyki trafiały do kraju różnymi kanałami - w samochodach osobowych i dostawczych z przygotowanymi skrytkami, a także w transportach towarowych przewożących warzywa z Hiszpanii.

Działania operacyjne lwóweckich kryminalnych doprowadziły do zabezpieczenia znacznych ilości narkotyków, ujawnienia nielegalnej broni palnej oraz zlikwidowania plantacji konopi. Funkcjonariusze ustalili również osoby odpowiedzialne za inne poważne przestępstwa, w tym napad na kantor oraz kradzież plantacji marihuany w Krośnie Odrzańskim.

W efekcie szeroko zakrojonych działań prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom. Łącznie w toku postępowania przedstawiono znacznie więcej zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu, wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz posiadania broni bez zezwolenia. Wobec części podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowania, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze m.in. zakazów kontaktowania się i poręczeń majątkowych.

Policjanci z Lwówka Śląskiego, działając w ścisłej współpracy z prokuratorem prowadzili żmudne czynności analityczne, procesowe i operacyjne, które pozwoliły na rozbicie struktur przestępczych o zasięgu międzynarodowym. Zgromadzony materiał dowodowy został oceniony przez prokuraturę jako obszerny i kompletny, co umożliwiło skierowanie sprawy do sądu.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

mł. asp . Olga Łukaszewicz

tel. 600 266 063