Policyjna rota ślubowania wybrzmiała w murach Oratorium Marianum Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w dniu 28 października przywitała w swoich szeregach aż 100 nowych policjantów. W murach Uniwersytetu Wrocławskiego głośno wybrzmiały słowa roty ślubowania, a następnie mundurowi odebrali akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz jego zastępcy.

W szeregi dolnośląskiej policji wstąpiło 100 nowych mundurowych. Tym razem uroczystość ślubowania odbyła się w wyjątkowym pod względem historycznym miejscu, jakim jest Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim. W tej barokowej auli muzycznej wypowiedziane przez policjantów słowa roty ślubowania nabrały potężnego wydźwięku.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz ze swoim Zastępcą insp. Krzysztofem Kumaszką wręczyli funkcjonariuszom akty ślubowania, a następnie w krótkim wystąpieniu podziękowali im wyboru naszej formacji, podkreślając przy tym, jak trudna i odpowiedzialna jest to służba.

W uroczystości brali udział: przedstawiciele kadry kierowniczej garnizonu dolnośląskiego oraz duchowni ks. kanonik Stanisław Stelmaszek i ks. mitrat Grzegorz Cebulski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Julian Żygadło, Reprezyntująca Prezydenta Wrocławia Pani Marzena Szymanek - Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta Wrocławia a także gospodarz obiektu Raktor Uniwersytetu Wrocławskiego Robert Olkiewicz. Każdy z przemawiających gości życzył nowym policjantom sukcesów zawodowych i satysfakcji z tego co robią. Ta wyjątkowa uroczystość przyciągnęła licznych członków rodzin naszych funkcjonariuszy, którzy wspierali ich obecnością i mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Nowi funkcjonariusze stawią się teraz do jednej ze szkół Policji, gdzie odbędzie się sześciomiesięczne szkolenie podstawowe, a następnie zasilą oni szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 lub w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa.

asp . Anna Hajnsz

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło foto: Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu