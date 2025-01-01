Bezpieczeństwo mieszkańców Rudnej przywrócone. Policjanci zatrzymali złodzieja m.in. paneli fotowoltaicznych zasilających znaki drogowe Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu w Rudnej, w wyniku ciężkiej pracy operacyjnej, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pieca i paneli słonecznych, któreukradł w jednej z miejscowości na terenie gminy, powodując swoim czynem pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości. Dodatkowo 45-latek odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem metamfetaminy i jej posiadanie. Może mu teraz grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dzięki działaniom policjantów odzyskano całość skradzionego mienia.

Policjanci z komisariatu w Rudnej, po złożonym zawiadomieniu przez jednego z mieszkańców gminy, pracowali nad sprawą kradzieży pieca typu węgierskiego. Jak wynikało ze zgłoszenia, nieznany sprawca, po pokonaniu zabezpieczeń włamał się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradł piec o wartości tysiąca złotych. Determinacja, zaangażowanie oraz podejmowane czynności operacyjne przez policjantów, prowadzone nie tylko na terenie gminy Rudna, ale także na dwóch sąsiadujących powiatach, naprowadziły śledczych na trop jednego z mieszkańców.

zynności wykonane przez mundurowych zakończyły się zarówno odzyskaniem utraconego mienia, jak i ustaleniem sprawcy tego czynu. Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego, stróże prawa zabezpieczyli panele słoneczne wraz z modulatorami. Kilka dni wcześniej, wykonując czynności w terenie, ujawnili, że w jednej z miejscowości, niezaznany sprawca ukradł właśnie panele słoneczne zasilające znaki przy przejściu dla pieszych – fakt kradzieży nie był wówczas zgłoszony. Wartość paneli przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubinie wycenił na kwotę 6 tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że panele słoneczne znacznie wpływały na oświetlenie przejścia, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Rudna.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Będzie odpowiadał za kradzież z włamaniem i kradzież. To jednak nie koniec jego problemów. Policjanci udowodnili 45-latkowi także posiadanie środków odurzających w postaci metamfetaminy oraz kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Jego los leży teraz w rękach sądu. Za popełnione przestępstwa może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta